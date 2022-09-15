Mersin'de belediye terörist yuvasına dönmüş! 10 şüpheli yakalandı

SEÇER'İN TERÖRİST SEVİCİ FONDAŞ GAZETECİYE KIYAĞI

İçişleri Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli arasında 33 kişinin ölen ya da tutuklu bulunan teröristlerin yakını olduğunu tespit etmişti. Belediye Başkanı Vahap Seçer'in fondaş gazeteci Serdar Akinan'a belediye bütçesinden yüklü rakamlar ödediği belirlendi. Akinan'ın terörist başı Karayılan ile röportaj yaptığı ve PKK'lı teröristlere övgüler düzdüğü ortaya çıkmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN