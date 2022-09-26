Son dakika: Mersin Mezitli'deki polisevine alçak saldırı! Kadın teröristlerin bomba düzeneğini bıraktıkları anlar ortaya çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille Tece Polisevi önüne gelen iki kadın PKK'lı terörist, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateş sırasında 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışma sonucu yaralanan iki kadın terörist, sırt çantasında taşıdıkları bombalar ile kendileri patlattı.
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Yaralı polislerden Sedat Gezer kaldırıldığı hastanede şehit olurken, çatışma ve patlama sırasında 3 sivil vatandaşın da hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıdan sonra gece geç saatlerde Mezitli'ye gelen Bakan Soylu, kırsaldan gelen teröristlerden birinin Mersin'i çok iyi bildiği bilgisini paylaştı.
Saat 23.00 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Lüks otomobil ile polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Patlama ve silah sesleri bölgede endişe yaratırken, açılan ilk ateş sırasında polisevi önünde nöbet tutan 2 polis yaralandı.
YARALANAN KADIN TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ PATLATTI
Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist ise sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede ise içerisinde bomba bulunan bir başka çanta ise uzman polisler tarafından imha edildi.