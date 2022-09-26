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    • 27.09.2022 10:44
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    Son dakika: Mersin Mezitli'deki polisevine alçak saldırı! Kadın teröristlerin bomba düzeneğini bıraktıkları anlar ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada bir polis memuru şehit düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaralanan 2 kadın terörist kendisini patlattı" dedi. Saldırının PKK tarafından düzenlendiğine dikkat çeken Soylu, "Kimin bağı varsa bulup gereğini yaparız" şeklinde konuştu. Saldırının Mersin'de yapılmasının sebebi ise teröristlerin Mersin'i iyi bilmelerinden kaynaklı. Bakan Soylu, Mersin'de bir polisin şehit olduğu polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polisi hastanede ziyaret etti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi. Öte yandan terörislterin bomba düzeneğini bırakma anları ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mersin’de polisevine alçak saldırı! Açıklama geldi

    Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille Tece Polisevi önüne gelen iki kadın PKK'lı terörist, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateş sırasında 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışma sonucu yaralanan iki kadın terörist, sırt çantasında taşıdıkları bombalar ile kendileri patlattı.

    SALDIRI ANI KAMERADA | VİDEO İZLE

    Yaralı polislerden Sedat Gezer kaldırıldığı hastanede şehit olurken, çatışma ve patlama sırasında 3 sivil vatandaşın da hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıdan sonra gece geç saatlerde Mezitli'ye gelen Bakan Soylu, kırsaldan gelen teröristlerden birinin Mersin'i çok iyi bildiği bilgisini paylaştı.



    Saat 23.00 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Lüks otomobil ile polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Patlama ve silah sesleri bölgede endişe yaratırken, açılan ilk ateş sırasında polisevi önünde nöbet tutan 2 polis yaralandı.

    YARALANAN KADIN TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ PATLATTI
    Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist ise sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede ise içerisinde bomba bulunan bir başka çanta ise uzman polisler tarafından imha edildi.

        BOMBAYI BIRAKTIKLARI ANLAR ORTAYA ÇIKTI
        2 kadın teröristin polivevine saldırıya giderken bomba düzeneğini bıraktıkları anlar ortaya çıktı.

        BOMBA DÜZENEĞİNİ BIRAKTIKLARI ANLAR ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

        MERSİN'DE POLİSEVİ'NE SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
        İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunulduğu ve saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

        Teröristlerin kimliğine ilişkin çalışmalarda, teröristlerden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi."

        3 SİVİL YARALANDI
        Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan sivillerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

            HASTANEDE ŞEHİT OLDU
            Saldırı sırasında açılan ilk ateşle yaralanan ve durumu ağır olan polis memuru Sedat Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi.

            SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
            Polisevine düzenlenen terör saldırısı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sırtlarında çanta bulunan 2 kadın terörist, polisevine yaklaştıklarında içlerinden biri gizlediği tabanca ile polis noktasına doğru ilerledi. Kulübeye yaklaştığında arkasına gizlediği silahı çıkaran terörist, art arda ateş açtıktan sonra yaklaşık 50 metre geride bekleyen diğer saldırganın yanına geldi.

            Sırtlarında çanta bulunan 2 terörist bu sefer otomatik silahlarla ateş açarak bir kez daha polis noktasına doğru ilerledi. Bu sırada güvenlik güçlerinin ateş açtığı görüldü. Çatışma sırasında teröristlerden biri vurularak yere düştü. Diğer terörist ise sırt çantasıyla birlikte bölgenin aksine giderek, kameranın görüş açısından kayboldu.

            BAKAN SOYLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU | VIDEO

            BAKAN SOYLU, MERSİN'E GELDİ
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırısının ardından Mersin'e geldi. Bölgede incelemelerde bulunup, güvenlik güçlerinden bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

                İki kadın teröristin saldırıyı gerçekleştirdiğini aktaran Soylu, şöyle konuştu:

                "Polisevimize bir terör saldırısı yapıldı. İki kadın terörist, çantalarıyla birlikte, anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyor. Orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken, hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil şekilde intikal ettikten sonra iki teröristle onlar da çatışmaya giriyorlar. İki kadın terörist, bu çatışma esnasında yaralanıyor. Ardından çatışma devam ederken, iki ayrı patlama sesi geliyor. Kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca, kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memuruz kadar ağır değildi. Ağır yaralanan arkadaşımızı hastaneye getiriyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor. Diğer arkadaşımız başarılı bir ameliyat geçirdi. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Yine bunun yanı sıra bir sivil vatandaşımız, bir hanımefendi verilen bilgi çerçevesinde balkonda otururken bir kurşun da ona isabet ediyor. Onun da şükür hayati tehlikesi yok. Ameliyatı bittiği konusunda bir bilgimiz oluştu. İki kişi de yine sivil vatandaşımız, onlar da patlamanın tesiriyle yüksekten atlama gerçekleştiriyor. Durumları iyi. Bir evladımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin."

                'BİR TERÖRİSTİN KİMİLĞİNİ BELİRLİ ÖLÇÜDE BELİRLEDİK'
                Olayın ardından meseleyi bilenlerin ve bilmeyenlerin kendi zihin karmaşıklığını ortaya koymak için konuştuğunu dile getiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

                "Maalesef meseleleri bilenler, bilmeyenler, kendi karmaşıklığını ortaya koymak isteyen herkes bir şey söylüyor. Arkadaşlarla yapılan ilk tespiti ifade edeceğim. Bir teröristin kimliğini belirli ölçüde belirledik. Çünkü patlamayla kopan bir kafa var. Dört de bacak var. Bir tespit belli. İkisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Hangi terör örgütü olduğu da belli. Şunu söylemek istiyorum; Türkiye üzerine bu terör örgütlerinin oyun kurmasına vesile olan, onları destekleyenler ve onlar üzerinden Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar bilmelidir ki Türkiye eski Türkiye değil. Bu konuda Türkiye'yi sınamaya çalışanların elbette ki ortaya koymuş oldukları kötülükleri kendilerine ters döndürebilecek gücü var. Dağda neredeyse yok olmaya mahkum olan bir terör örgütü, Kuzey Irak'ta, Suriye'de sıkışan bir terör örgütü, elbette sıkıştığı alanda kendisine yeni bir süreç oluşturmak ister ama biz buna müsaade etmeyiz, milletimiz buna emin olsun. Türk Polis Teşkilatına baş sağlığı diliyorum."

                NEDEN MERSİN?
                Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, konuyla ilgili ilk başta elinde pompalı tüfek olan bir kişi gözaltına alındığını ancak, konuyla ilgili bir yakınlığının olup olmadığı konusunda şüphelinin sorgusunun sürdüğünü anlattı. Bunun dışında teröristlere yardım ve yataklık yapanlarla ilgili de gerekli çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Soylu, saldırı için Mersin'in seçilme sebebinin ise kimliği kısmen tespit edilen teröristin Mersin'i iyi bilmesinden kaynaklandığını dile getirdi. Soylu, "Şunu milletimiz de bilsin, herkes bilsin; bu olayla ilgili kimin bağı varsa, kim bu teröristlerin gelmesine vesile olmuşsa biz onları bulur, gereğini yaparız" dedi.

                    'ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'
                    Saldırı ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir açıklama yaptı. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" ifadelerine yer verdi. Teröristlere yardım ettiği şüphesiyle aranan araçla ilgili bilgiler ise çevre illerin emniyet birimleriyle paylaşıldı. Araçta bulunan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon sürdürülüyor.

                    BAKAN SOYLU'DAN, MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRISINDA YARALANAN POLİSE ZİYARET
                    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de bir polisin şehit olduğu polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polisi hastanede ziyaret etti.

                    Soylu, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki polisevinde yaptığı incelemenin ardından, beraberinde Vali Ali Hamza Pehlivan ile saldırıda yaralanan polis memurunun tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

                    Yaralıya geçmiş olsun temennisinde bulunan Soylu, saldırıda şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in (47) ailesine ve yakınlarına da taziyelerini iletti.

                    Bakan Soylu, hastane ziyaretinin ardından tekrar polisevine geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polisevi ve çevresindeki incelemelerini sürdürdü.

                    Soylu, dün saat 22.42 sıralarında polisevine düzenlenen terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin yaralandığını açıklamıştı. Bakan Soylu, kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan 2 kişinin de yaralandığını, yaralıların durumlarının ciddi olmadığını bildirmişti.

                    UZMAN İSİM SALDIRIYI DEĞERLENDİRDİ
                    Mersin'de polisevine düzenlenen saldırıya ilişkin Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç.Dr. Ali Fuat Gökçe önemli açıklamalarda bulundu.


                    TÜRKİYE'DE İSTİKRARSIZ BİR ORTAM İSTENİYOR
                    Son günlerdeki Türkiye ve bölgedeki gelişmeler bu saldırının olacağının mesajıydı. İran'da meydana gelen karışıklıklar bölgeyi de tehdit ediyor. Türkiye'de de istikrarsız bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor.



                    NEDEN POLİSEVİNİ SEÇTİLER?
                    Mersin'deki bölgeyi çok iyi biliyorum. Burası deniz kenarında bir yer ve sadece polis memurları bulunuyor. Kapının önünde de genelde 2 tane polisimiz nöbet tutuyor. Zaten hedef olmasının sebebi de bu. Polis merkezi olsa buraya saldıramazlar. Polisevi çok daha rahat bir hedef teröristler için.

                        PORTAKAL BAHÇELERİ DETAYI
                        PKK acizliğini zaten burada gösteriyor. Kahraman Türk polisi orada büyük bir başarı gösterip içeri girmelerini engellemiş. Orada kaçan kişiler otobana, otobandan sonra dağa gidebilir. Dağa geçebilmek için de portakal bahçelerine girmeleri gerekiyor. Teröristler şu an mutlaka portakal bahçelerinin içinde.

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                        Mersin’de polisevine alçak saldırı! Açıklama geldi
                        Haberler Güncel Son dakika: Mersin Mezitli'deki polisevine alçak saldırı! Kadın teröristlerin bomba düzeneğini bıraktıkları anlar ortaya çıktı
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