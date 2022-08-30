CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde 33 PKK’lı çalışan! İşte terör yuvasına dönüşen CHP’li belediyeler

'TERÖR BAĞLANTILI 33 KİŞİ HALA BELEDİYEDE'

Soru önergesine verilen yanıtı okuyan Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli arasında 33 kişi PKK/KCK, 5 kişi FETÖ/PDY ve 2 kişi Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 14 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken ölen ya da terör suçlarından tutuklu/hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişi halen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaktadır" bilgisini verdi.

Kılavuz "CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer devletimiz, milletimiz ve Türkiyemiz için bir milli güvenlik sorunudur. Vahap Seçer'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devam etmesi Büyük bir tehlike ve tehdit arz etmektedir. Vahap Seçer Güzel Mersinimiz için yüz karasıdır. Vahap Seçer Mersinli hemşerilerimiz için utanç vesikasıdır. Vahap Seçer'in büyükşehir başkanlığı yapması Masumlar ve mazlumlar için züldür. Mersinli hemşerilerimiz için zulümdür. PKK'lı hainler için ise umuttur, bölücü alçaklar için mutluluktur" dedi.