CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 33 PKK'lı çalışan! İşte terör yuvasına dönüşen CHP'li belediyeler
İçişleri Bakanlığı CHP'li Vahap Seçer'in yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 33 kişinin PKK/KCK 5 kişinin FETÖ/PDY ve 2 kişinin de Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını, 14 kişinin adli makamlarca tutuklandığını ayrıca PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken ölen ya da terör suçlarından tutuklu/hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişinin halen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını açıkladı. Söz konusu açıklama, CHP'li belediyelerin terör yuvası haline geldiğini gözler önüne getirdi. Takvim.com.tr, CHP'li belediyelerdeki terör skandallarını derledi. İşte detaylar...
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesinde terör örgütü ile iltisakı bulunan personelin olup olmadığına ilişkin soru önergesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği yanıtı paylaştı.
'TERÖR BAĞLANTILI 33 KİŞİ HALA BELEDİYEDE'
Soru önergesine verilen yanıtı okuyan Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli arasında 33 kişi PKK/KCK, 5 kişi FETÖ/PDY ve 2 kişi Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 14 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken ölen ya da terör suçlarından tutuklu/hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişi halen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaktadır" bilgisini verdi.
Kılavuz "CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer devletimiz, milletimiz ve Türkiyemiz için bir milli güvenlik sorunudur. Vahap Seçer'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devam etmesi Büyük bir tehlike ve tehdit arz etmektedir. Vahap Seçer Güzel Mersinimiz için yüz karasıdır. Vahap Seçer Mersinli hemşerilerimiz için utanç vesikasıdır. Vahap Seçer'in büyükşehir başkanlığı yapması Masumlar ve mazlumlar için züldür. Mersinli hemşerilerimiz için zulümdür. PKK'lı hainler için ise umuttur, bölücü alçaklar için mutluluktur" dedi.
'CHP TÜRK MİLLETİNE İHANET İÇERİSİNDEDİR'
MHP'li Olcay Kılavuz'un açıklamaları şu şekilde:
"Bugün burada Mersin Büyükşehir Belediyesinde terör örgütü üyelerinin çalıştırılmasına dair vermiş olduğumuz soru önergesine İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun cevabı üzerine bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün burada sadece gerçekleri konuşacak ve Mersin Büyükşehir Belediyesinde yaşanan Türk milletinin maşeri vicdanında mahkûm olan hainlikleri açıklığa kavuşturacak ve İhanetin belgelerini ortaya koyacağız. Öncelikle ifade etmek isterim ki; Cumhuriyet Halk Partisi ihanet içerisindedir. CHP; emperyalistlerden dilendiği iktidar uğruna hainlerle kol kola girmektedir. CHP; Atatürk'ün fikirlerine, cumhuriyetimizin değerlerine, milletimizin hassasiyetlerine, şehitlerimizin emanetlerine hainlik etmektedir. CHP; terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye kol kanat germekte, Kandildeki teröristlere can suyu vermektedir. Türk devletinin temellerini dinamitleyen CHP yönetimi; Belediyeler aracılığıyla da HDP/PKK'ya yol vermektedir.
İSTANBULLU'NUN PARASINI PKK'LILARA YEDİRMİŞLER
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzun süredir yanında olan ve PKK sevici olduğu bilenen Yavuz Saltık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. İddianamede Saltık'ın, PKK bağlantılı DİAYDER üyelerine belediyenin sosyal yardım kartlarının dağıttığı ifade edildi.