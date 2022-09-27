Mersin'deki saldırının ardından Demirtaş'a destek! Özel'den CHP'nin tutuklu gazeteciler raporuna savunma: Nereden bilelim terörist olduğunu

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıda 1 polisimiz şehit oldu, 1 polisimiz yaralandı. Alçak saldırının üzüntüsünü atlatamadan, teröristin CHP'nin tutuklu gazeteciler listesinde yer aldığı ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda söylediği, içinde teröristinde yer aldığı isimler için kullandığı, "20'ye yakın gazeteciyi neden tutukluyorsunuz" sözleri büyük tepkiye neden oldu. Tepkilerin ardından kameraların önüne çıkan CHP'li Özgür Özel raporun 2012 yılında hazırlandığını belirterek, "Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Bunun içinden Meclis'te 3 milletvekili var. Yıllar sonra bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var" dedi. Şehidimiz kanı kurumadan skandal ifadelerle Selahattin Demirtaş'ı savunan Özel Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası sözlerini destekleyerek, "Yattığı her gün Demirtaş'ın nişanesidir." dedi.