Haberler Güncel Videoları Mersin'deki saldırının ardından Demirtaş'a destek! Özel'den CHP'nin tutuklu gazeteciler raporuna savunma: Nereden bilelim terörist olduğunu

Mersin'deki saldırının ardından Demirtaş'a destek! Özel'den CHP'nin tutuklu gazeteciler raporuna savunma: Nereden bilelim terörist olduğunu

Mersin'deki saldırının ardından Demirtaş'a destek! Özel'den CHP'nin tutuklu gazeteciler raporuna savunma: Nereden bilelim terörist olduğunu
27.09.2022 16:27

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:37
Tanju Özcan yaksınlar diye...
Güncel 04:31
Alçak saldırıda Mersin neden...
Güncel 01:08
Mersin Mezitli Tece'deki polis...
Güncel 01:20
HDP’li Pervin Buldan’dan...
Güncel 48:44
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 19:36
"Küresel gıdada Erdoğan...
Güncel 00:44
Zafer Partisi karıştı!
Güncel 30:27
Başkan Erdoğan'dan işveren ve...
Güncel 02:47
Erdoğan'dan işverenler için...
Güncel 03:34
Yunanistan'dan skandal hamle
Güncel 01:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt...
Güncel 01:03
Batan göçmen teknesinde can...

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıda 1 polisimiz şehit oldu, 1 polisimiz yaralandı. Alçak saldırının üzüntüsünü atlatamadan, teröristin CHP'nin tutuklu gazeteciler listesinde yer aldığı ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda söylediği, içinde teröristinde yer aldığı isimler için kullandığı, "20'ye yakın gazeteciyi neden tutukluyorsunuz" sözleri büyük tepkiye neden oldu. Tepkilerin ardından kameraların önüne çıkan CHP'li Özgür Özel raporun 2012 yılında hazırlandığını belirterek, "Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Bunun içinden Meclis'te 3 milletvekili var. Yıllar sonra bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var" dedi. Şehidimiz kanı kurumadan skandal ifadelerle Selahattin Demirtaş'ı savunan Özel Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası sözlerini destekleyerek, "Yattığı her gün Demirtaş'ın nişanesidir." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA