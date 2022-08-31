CHP'li Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi nasıl terör yuvasına döndü?

Özellikle bunlardan ciddi bir bölümü Milliyetçi Ülkücü Harekete mensup, AK Partili veya milli insanlar bölgenin insanları bunun yerine 4 bin kişi de işe alındı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bu 4 bin kişi içerisinde işe alınanlara bakıldığında biz özellikle süreci yakından takip ettik İçişleri Bakanlığı'mıza soru önergesinde bulunduk. Cevabı geçtiğimiz günlerde geldi. Soru önergesinde bahsi geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli arasında 33 kişi PKK/ KCK 5 kişi FETÖ/PDY ve 2 kişi Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış 14 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır. Harici olarak ayrıca PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekteyken özellikle dağda gebertilen teröristlerin ya da terör suçlarından tutuklu hükümlü bulunan şahısların hainlerin ailelerinden 33 kişi halen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çok utanç verici çalışmaktadır.

"VAHAP SEÇER MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ"

Bunların dışında hep gerçekten içimizi acıtan olaylarla karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde Serdar Akinan isimli ilk etapta Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin basın danışmanı olarak tanıtılan bir şahıstı sonra Kandil'e giderek teröristlere mikrofon uzatan bir şahsın belediye tarafından 5 adet yaptırdıkları kısa videoya 4 milyon civarında bir ödeme yapıyorlar. Tabii gerçekten biz alıştık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'e geldiğinde sırf Kılıçdaroğlu'nu ve gelen misafirleri ağırlamaktan olayı milyonlarca ücretle hediyelerin ağırlama masraflarının faturaları Mersinli insanlarımızın maalesef ki sırtına fatura ediliyor. Mersinlilere hizmet değil de ihanet edildiğini görmekteyiz. Açık bir şekilde ifade etmek istiyorum bu siyaset üstü bir olay milli bir olay. Dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ülkemiz devletimiz milletimiz ve Mersin'imiz adına gerçek anlamda bir milli güvenlik sorunu hale gelmiştir.