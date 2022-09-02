SON DAKİKA: Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDPKK'lı Semra Güzel'in terör kamplarında çekilen fotoğrafları

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda terörist ile sevgili olan HDP'li Semra Güzel'e çok sert tepki göstermişti. Erdoğan muhalefete sert yüklenerek, "Bay Kemal sen neden susuyorsun, İP sen neden susuyorsun, HDP sen neden susuyorsun? Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız." demişti.