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    • Güncel
    • 02.09.2022 19:33
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    • 02.09.2022 19:41
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    SON DAKİKA: Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDPKK'lı Semra Güzel'in terör kamplarında çekilen fotoğrafları

    Son dakika haberleri... Terörist sevgilisi Volkan Bora ile terör kamplarında fotoğrafları çıkan HDPKK'lı Semra Güzel, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul-Edirne yolunda yakalandı. Semra Güzel'in PKK kamplarında çekilen fotoğrafları ise gündeme damga gibi vurmuştu. İşte o fotoğraflar...

    HDPKK’lı Semra Güzel’in PKK kamplarındaki fotoğrafları

    PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan çıkan fotoğraflar gündemi bir anda değiştirdi.

    O fotoğraflarda Bora'nın, HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte birçok poz verdiği tespit edildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Semra Güzel'in kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.

        Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerini kullandı.

        OPERASYONUN DETAYLARI
        Yapılan operasyonla ilgili "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkikatı ile yapılan ortak çalışmada; Ankara Sulh Ceza Hakimliğince *Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından aranma kaydı bulunan *HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, *Mehtap Şahan adına düzenlenmiş *sahte nüfus cüzdanı* ile 59 D… 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı. Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. simli şahıslar da gözaltına alındı." bilgilerine ulaşıldı.

        Semra Güzel'in PKK kamplarında çekilen fotoğrafları olay olmuştu.

            O fotoğraflarda Güzel'in teröristlerle futbol oynadığı da görülüyor.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise o dönemlerde Semra Güzel'in kendisine sorulması üzerine sesini çıkaramamıştı.

            HÜKÜMETİ SUÇLAMIŞTI
            HDP'li milletvekilinin teröristle fotoğraflarına neden susuyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım" ifadelerini kullandı.

                Ancak HDP ve CHP'nin aksine Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Boro ile olan fotoğrafları İmralı ile olan çözüm sürecinde değil 2017 yılında çekildiği ortaya çıktı. Çözüm süreci ise resmi olarak 2013 yılında başlayıp 2015 yılında sona erdi.

                BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda terörist ile sevgili olan HDP'li Semra Güzel'e çok sert tepki göstermişti. Erdoğan muhalefete sert yüklenerek, "Bay Kemal sen neden susuyorsun, İP sen neden susuyorsun, HDP sen neden susuyorsun? Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız." demişti.
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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDPKK'lı Semra Güzel'in terör kamplarında çekilen fotoğrafları
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