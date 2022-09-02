Haberler Güncel Videoları HDPKK’lı Semra Güzel İstanbul’da yakalandı! İşte son halinden ilk kare

HDPKK’lı Semra Güzel İstanbul’da yakalandı! İşte son halinden ilk kare

HDPKK’lı Semra Güzel İstanbul’da yakalandı! İşte son halinden ilk kare
02.09.2022 20:03 - Son Güncelleme: 02.09.2022 20:06

OTOMATİK OYNAT

Güncel 05:19
Ege'de Yunan'a gövde...
Güncel 03:09
Bakan Akar'dan Yunanistan'a...
Güncel 05:15
Enerji krizi derinleşiyor!...
Güncel 02:54
Uyuşturucu tacirlerine...
Güncel 04:09
İstanbul Boğazı’nda gemi...
Güncel 35:35
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Güncel 00:42
Özgür Özel'den Gül ismine sert...
Güncel 02:19
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan...
Güncel 00:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
Güncel 18:16
Başkan Erdoğan’dan Deniz ve...
Güncel 01:46
Ahmet Davutoğlu FETÖ'nün PKK...
Güncel 14:10
Muhalefetin engelleme...

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonla ayarladığı göçmen kaçakçısı ve PKK üyesiyle yurtdışına kaçmaya çalışan HDP milletvekili Semra Güzel İstanbul'da yakalandı. Dokunulmazlığı kaldırılan ve sahte kimlikle yakalanan Güzel, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranıyordu. Bu gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan Soylu "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA