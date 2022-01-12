Şehit babasından HDP'li Semra Güzel'e sert tepki: Teröristin sevgilisi benim vekilimiz olamaz!

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sözlüsü terörist Volkan Bora'nın 2016 yılında şehit ettiği Mücahit Şimşek'in babası Adem Şimşek konuştu. Şehit babası Adem Şimşek, "Oğlum ve onun gibi binlerce vatan evladının şehit edilmesine vesile olan HDP kapatılsın. Evladımın katillerini yüce Meclis'te istemiyorum. Teröristin sözlüsü benim vekilim olamaz" dedi.
20 GÜN SONRA TERHİS OLACAKTI
Jandarma Er Mücait Şimşek, 20 gün sonra terhis olmayı bekliyordu. Terhis olup evlenmeyi hayal eden Şimşek, 9 Eylül 2016'da HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sözlüsü olduğu ortaya çıkan hain terörist Volkan Bora tarafından Adıyaman'da şehit edildi.
Evlerine düşen şehit ateşinin yüreklerini dağladığını aktaran baba Adem Şimşek, evladını şehit eden hainlerin öldürüldüğünde yüreğinin bir nebze olsun ferahladığını söyledi.
Önceki gün evladının katilinin sözlüsünün milletin vekili sıfatıyla Meclis'te olduğunu öğrenen ve acısı kat be kat artan şehit babası duygularını şöyle anlattı: