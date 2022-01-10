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    • 10.01.2022 19:11
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    Faik Öztraktan HDP'yi incitmemek için kırk takla! PKK'lı terörist Volkan Bora ile HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafının tarihine takıldı...

    CHP'nin inkar etmesine rağmen defalarca kez açığa çıkan ittifak ortağı HDP'nin terör örgütü PKK ile ilişkisi artık kimsenin karşı çıkamayacağı şekilde açıkça ortaya çıktı. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Adıyaman'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile sarmaş dolan fotoğrafları ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ittifak ortağı HDP'yi incitmemek için adeta kırk takla attı. Öztrak fotoğraf üzerinden HDP'yi kesin bir dille eleştiremezken fotoğrafın çekildiği tarih üzerinden ilginç açıklamalar yaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Öztrak’tan HDP’yi incitmemek için kırk takla

    Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak ittifak ortakları HDP'yi incitmemek için kırk takla attı.

    Geçtiğimiz günlerde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Adıyaman'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile sarmaş dolan fotoğrafları ortaya çıktı.

    Söz konusu fotoğraflarının basına yansıması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırladı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

    Konuya ilişkin CHP Merkez Yönetim Kurulu sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ittifak ortakları HDP'yi incitmemek elinde geleni yaptı.

    FOTOĞRAFIN TARİHİNE TAKILDI
    Öztrak, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili soruya "Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir. Ancak burada sorulması gereken bir soru daha var; bu fotoğraf ne zaman çekilmiş? 2014 yılında." ifadelerini kullanarak HDP'nin terör örgütü ile ilişkisini eleştirmek yerine fotoğrafın tarihine takılı kaldı.

        SKANDAL ÜZERİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
        Fotoğraf üzerinden ilginç bir şekilde hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Faik Öztrak, "Fotoğraf 2014 yılından. Yani Erdoğan'ın valilere talimat verip, şehirlerimize bombalar yığılırken 'teröristlere dokunmayın' dediği zaman. İmralı'ya her türlü ihtimamın gösterildiği zaman. İmralı sakinine 'sayın' dendiği zaman." iddialarında bulundu.

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        KAD-SİS
        Haberler Güncel Faik Öztraktan HDP'yi incitmemek için kırk takla! PKK'lı terörist Volkan Bora ile HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafının tarihine takıldı...
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