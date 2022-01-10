FOTOĞRAFIN TARİHİNE TAKILDI

Öztrak, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili soruya "Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir. Ancak burada sorulması gereken bir soru daha var; bu fotoğraf ne zaman çekilmiş? 2014 yılında." ifadelerini kullanarak HDP'nin terör örgütü ile ilişkisini eleştirmek yerine fotoğrafın tarihine takılı kaldı.