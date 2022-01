Sarı poşetlik olan PKK'lı leş Volkan Bora, HDP vekili Semra Güzel'in sevgilisi çıktı: Yan yana samimi pozlar

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL İLE TERÖRİSTTEN SAMİMİ POZLAR

2017'deki operasyonun detaylarını paylaşan Bozkurt, "Güvenlik güçleri, her operasyonda olduğu gibi bu operasyonda da ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinde arama yaptı. Aramalarda bazı evraklar, malzemeler vs. ele geçti. Volkan Bora isimli teröristin üzerinde yapılan aramada ele geçirilenler arasında bazı fotoğraflar da vardı." diyerek HDP'li Semra Güzel'in teröristlerle çekilen fotoğraflarına yer verdi.