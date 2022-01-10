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    • 11.01.2022 01:42
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    • 11.01.2022 02:01
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    HDP'li Meral Danış Beştaş, Semra Güzel ve PKK'lı terörist Volkan Bora'nın fotoğraflarını savundu! Sözlüsüne ait...

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Adıyaman'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile sarmaş dolan fotoğrafları ortaya çıktı. HDP'li Meral Danış Beştaş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ortaya çıkan skandalla ilgili rezalet açıklamalarda bulundu. Yargısız infaz yapıldığını iddia eden Beştaş, "Fotoğraflar kendisinin de ifade ettiği gibi okuldan arkadaşı olan ve aileler arasında sözü kesilen sözlüsüne aittir." diye konuştu.

    takvim.com.tr
    Skandala rezalet savunma

    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumunda bulunan HDP'nin terör örgütü ile yakın teması geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğraflarla bir kez daha belgelendi.

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Adıyaman'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile sarmaş dolan fotoğrafları ortaya çıktı.

    Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırladı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

    HDP vekili Meral Danış Beştaş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

    Beştaş, etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel'in iki gündür saldırıya maruz kaldığını öne sürdü.

    HDP'li Meral Danış Beştaş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ortaya çıkan skandalla ilgili rezalet açıklamalarda bulundu.

    Beştaş, etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel'in iki gündür saldırıya maruz kaldığını öne sürdü.

        "YARGISIZ İNFAZ YAPILIYOR"
        "İki gündür milletvekilimize karşı çok çirkin, çok ileri düzeyde bir saldırı var." diyen Beştaş, "Yargısız bir infaz var. Daha kendisi konuşmadan bunun üzerinden kabul edilemez ölçüde bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        SEVGİLİSİ DEĞİL SÖZLÜSÜYMÜŞ
        Beştaş, sözlerinin devamında "Milletvekilimizin çektirdiği fotoğraflar kendisinin de ifade ettiği gibi okuldan arkadaşı olan ve aileler arasında sözü kesilen sözlüsüne aittir." diye konuştu.

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