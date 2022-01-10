HDP'li Meral Danış Beştaş, Semra Güzel ve PKK'lı terörist Volkan Bora'nın fotoğraflarını savundu! Sözlüsüne ait...

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumunda bulunan HDP'nin terör örgütü ile yakın teması geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğraflarla bir kez daha belgelendi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Adıyaman'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile sarmaş dolan fotoğrafları ortaya çıktı.
Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırladı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.
HDP vekili Meral Danış Beştaş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Beştaş, etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel'in iki gündür saldırıya maruz kaldığını öne sürdü.
HDP'li Meral Danış Beştaş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ortaya çıkan skandalla ilgili rezalet açıklamalarda bulundu.
Beştaş, etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel'in iki gündür saldırıya maruz kaldığını öne sürdü.