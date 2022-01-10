HDP'li Meral Danış Beştaş, Semra Güzel ve PKK'lı terörist Volkan Bora'nın fotoğraflarını savundu! Sözlüsüne ait...

"YARGISIZ İNFAZ YAPILIYOR"

"İki gündür milletvekilimize karşı çok çirkin, çok ileri düzeyde bir saldırı var." diyen Beştaş, "Yargısız bir infaz var. Daha kendisi konuşmadan bunun üzerinden kabul edilemez ölçüde bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.