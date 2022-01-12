Terörist ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'e tepkiler çığ gibi: Damattan geline bir adet keleş





Çünkü millet sözlü değil de sevgili oldukları için tepki gösteriyordu! Siyasetçilerin zekâmızı hafife almasının da bir sınırı olmalı. Terörist kıyafetleri içinde ellerinde Keleş poz verenlerin "sevgili" olması değil derdimiz. Birinin dağda olması, diğerinin ise milletin Meclis'inde olması sorun.

Kronik sorunun sadece bir veçhesi bu: HDP, Meclis'te terörü normalleştirmeyi ve meşrulaştırmayı sürdürüyor. Öte yandan ana muhalefet dolaysız, İyi Parti ise dolaylı olarak Meclis'te ve sandıkta birlikte yürüyor.

CHP sözcüsü "Teröristle fotoğraf verilmesini doğru bulmayız" diyor. E Allah razı olsun; peki doğru olmayan bu işlerle alakalı hesap sorulmasına gelince neden karşı çıkıyorsunuz?

HDP'ye kapatma davası açılıyor; bakıyorsunuz önce CHP karşı çıkıyor. CHP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, yardımcısı Aysel Tuğluk'a özgürlük istiyor. "PKK sizi tükürüğünde boğar" diyen HDP'linin tahliyesini kutlama sırasına giriyor.



Fazla kelime yakmaya gerek yok. HDP'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakan yapma sözü verebilen bir ittifaktan söz ediyoruz neticede. "Her evden HDP'ye bir oy" kampanyasıyla iki seçimdir Öcalan'ın yeğenleri Dilek ve Ömer Öcalan'ı milletvekili yapıp, sizi "PKK'yı hain ilan eden Osman Öcalan, TRT Kürtçe'ye çıktı" diye oyalıyorlar nasılsa. Oyuna devam.