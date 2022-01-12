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    • 12.01.2022 09:00
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    • 12.01.2022 09:07
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    Terörist ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'e tepkiler çığ gibi: Damattan geline bir adet keleş

    Adıyaman'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen ve HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkan 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'nın birçok saldırının faili olduğu ortaya çıktı. Bu skandal ilişkiye tüm Türkiye tepki gösterirken HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Sabah yazarı Hilal Kapan kaleme aldığı yazısında, "Terörist kıyafetleri içinde ellerinde Keleş poz verenlerin "sevgili" olması değil derdimiz. Birinin dağda olması, diğerinin ise milletin Meclis'inde olması sorun." dedi.

    Damattan geline bir adet keleş

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeyle ilgili prosedür Adalet Bakanlığınca tamamlandı. Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

    TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI

    Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

    Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

        Söz konusu olayla ilgili Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın kaleme aldığı yazısı şu şekilde;

        HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, "Koçero Meleti" kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıktı.
        Teröristin telefonunun içeriğine ulaşılmasıyla ele geçirilen fotoğraflarda, HDP'li Güzel'in de terörist kıyafeti giydiği ve birlikte Keleş tuttukları -ne romantik!- görülüyor. Fotoğrafların yayılması ile Güzel ve HDP'ye doğal olarak tepki yağdı.



        Sonra ne oldu? HDP'li Güzel'i savunmak adına HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, Meclis'te basın açıklaması yapıp aynen şöyle dedi: "Fotoğraflar, okuldan arkadaşı olan ve aileler arasında sözü kesilen sözlüsüne aittir."



        Çünkü millet sözlü değil de sevgili oldukları için tepki gösteriyordu! Siyasetçilerin zekâmızı hafife almasının da bir sınırı olmalı. Terörist kıyafetleri içinde ellerinde Keleş poz verenlerin "sevgili" olması değil derdimiz. Birinin dağda olması, diğerinin ise milletin Meclis'inde olması sorun.
        Kronik sorunun sadece bir veçhesi bu: HDP, Meclis'te terörü normalleştirmeyi ve meşrulaştırmayı sürdürüyor. Öte yandan ana muhalefet dolaysız, İyi Parti ise dolaylı olarak Meclis'te ve sandıkta birlikte yürüyor.

        CHP sözcüsü "Teröristle fotoğraf verilmesini doğru bulmayız" diyor. E Allah razı olsun; peki doğru olmayan bu işlerle alakalı hesap sorulmasına gelince neden karşı çıkıyorsunuz?

        HDP'ye kapatma davası açılıyor; bakıyorsunuz önce CHP karşı çıkıyor. CHP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, yardımcısı Aysel Tuğluk'a özgürlük istiyor. "PKK sizi tükürüğünde boğar" diyen HDP'linin tahliyesini kutlama sırasına giriyor.


        Fazla kelime yakmaya gerek yok. HDP'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakan yapma sözü verebilen bir ittifaktan söz ediyoruz neticede. "Her evden HDP'ye bir oy" kampanyasıyla iki seçimdir Öcalan'ın yeğenleri Dilek ve Ömer Öcalan'ı milletvekili yapıp, sizi "PKK'yı hain ilan eden Osman Öcalan, TRT Kürtçe'ye çıktı" diye oyalıyorlar nasılsa. Oyuna devam.
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        Damattan geline bir adet keleş
        Haberler Güncel Terörist ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'e tepkiler çığ gibi: Damattan geline bir adet keleş
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