Başkan Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel için fezleke talimatı: Gereği yapılacak! İşte komisyonda görüşüleceği tarih

BU İŞİ BİR AN ÖNCE BİTİRİN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen fezleke de gündeme geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına, "Bu işi bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öğrenildi.

KOMİSYON 20 OCAK'TA TOPLANACAK

TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu, 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi görüşmek üzere 20 Ocak'ta toplanacak. Anayasa Komisyonu ve Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, 20 Ocak Perşembe günü için Karma Komisyonu toplantıya çağırdı. Komisyonda HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke görüşülecek.