Başkan Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel için fezleke talimatı: Gereği yapılacak! İşte komisyonda görüşüleceği tarih

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Güzel hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
GRUP TOPLANTISINDA AÇIKLADI: GEREĞİ YAPILACAK
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "PKK'nın uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Karma komisyona süratle gönderdik ve gereği yapılacak. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. Bay Kemal, İP, HDP sen neden susuyorsunuz. Söylerler veya söylemezler ama milletimize bunları anlatacağız. Bu teröristlerden oluşan bir parlamento demokratik bir parlamento olamaz." dedi.
BU İŞİ BİR AN ÖNCE BİTİRİN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen fezleke de gündeme geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına, "Bu işi bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öğrenildi.
KOMİSYON 20 OCAK'TA TOPLANACAK
TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu, 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi görüşmek üzere 20 Ocak'ta toplanacak. Anayasa Komisyonu ve Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, 20 Ocak Perşembe günü için Karma Komisyonu toplantıya çağırdı. Komisyonda HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke görüşülecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
TBMM'ye gelen dokunulmazlık fezlekeleri, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk ediliyor. Komisyon, bu fezlekelerden görüşülmesini istediğini öne çekebiliyor. 1 veya daha fazla dosyanın gündeme alınması halinde Karma Komisyon bünyesinde 'Hazırlık Komisyonu' kurulacak ve bu komisyon, 1 ayda dosyayı karara bağlayacak.
Komisyon, çalışma süresi içinde savcılık ve ilgili yerlerden dosya ile ilgili yeni bilgi ve belge isteyebilecek. Dosyası görüşülen milletvekiline verilecek süre içinde sözlü ya da yazılı savunması istenecek. Milletvekili kendisinin yerine isterse başkasını da savunma yapmak üzere tayin edebilir.