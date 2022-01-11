PKK'lı Volkan Bora'nın sevgilisi çıkan HDP vekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Adalet Bakanlığı, HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeyi, TBMM'ye iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.
HDP'Lİ VEKİLE TEPKİ YAĞDI
Şehit aileleri, Adıyaman'da 4 yıl önce gerçekleştirilen operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan, sarmaş dolaş fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki geldi.
Batman'ın Sason ilçesindeki Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik: Kimi vekillik adı altında çıkıp, şehit yakınlarımıza küfür edecek, bir başkası teröristlerle sarmaş dolaş fotoğraflar çektirecek.
Bunu kabul etmiyoruz. Hükümetimizden ve Meclis'teki gerçek milletvekillerinden bunları en kısa sürede kapı dışına atmalarını talep ediyoruz.
Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir: Dünyada, teröristlere bu kadar kol kanat geren ve bunları yüce Meclis'te barındıran başka bir ülke yok.
Şehit Özel Harekât Polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir: Oğlum 3 Kasım 2017'de Semra Güzel'in vekil olduğu Diyarbakır'da şehit edildi. HDP terör örgütüdür, parti değildir. Kapatılmalıdır. Derhal o terörist milletvekilinin vekilliği düşürülsün. Kutsal Meclis çatısı altında bir teröristin milletvekili olarak kalmasını istemiyoruz.