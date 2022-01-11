PKK'lı Volkan Bora'nın sevgilisi çıkan HDP vekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Gara şehidi Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş: HDP'nin Meclis'te yer alması, devletimizden maaş alması biz şehit aileleri ve halkımız için hakaret. Şehit ailesi olarak onların vekil diye ortada gezmesine kahroluyoruz.

Gazi Mehmet Eğin: Beni gazi, arkadaşlarımı şehit eden vatan hainleri milletin vekili olamaz.

Diyarbakır annesi Fatma Akkuş: Bunların kapatılması için daha başka delile gerek var mı? Çıkan fotoğraf HDP-PKK ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.