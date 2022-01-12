Başkan Erdoğan'dan muhalefetin HDP'li Semra Güzel sessizliğine sert tepki: Neden susuyorsun Bay Kemal?

"BAY KEMAL, İP, HDP NEDEN SUSUYORSUNUZ?"

Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi. Bay Kemal sen neden susuyorsun, İP sen neden susuyorsun, HDP sen neden susuyorsun?

Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. Parlamentoda demokrasiyi egemen kılmamız lazım.

"KARŞIMIZA ÇIKARACAKLARI ADAY BELLİ DEĞİL"

Türkiye bu muhalefet sorununu nasıl çözer bilmiyoruz. İktidara takipler ama bir vizyon yok. Karşımıza çıkaracakları aday konusunda anlaşamıyorlar. Saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. yakında adliyelik olurlarsa şaşırmayın.

Kendi değimleriyle Atatürk'ün partisi CHP'yi Kandil'in kapı kuluna dönüştürdüler. Bayat taktiklerinde artık deniz tükenmiştir. İyice kontrolü kaybetmeye başladılar. Ağız sihaline tutulmuş kifayetsizler misali hezeyanlarının nereye varacaklarını kendileri de bilmiyor.

CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT MİLLETİMİZİN EĞLENCESİ HALİNE GELDİ

CHP'nin başındaki zat yıllardır ısrarla takip ettiği hezeyan şeklini alan yalan, iftira, çarpıtma siyasetiyle milletimizin eğlencesi haline geldi. Anlaşılan ülkemizde komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor. Ana muhalefet makamı milleti eğlendirmek değildir. Bu zat 2019 seçimlerinde belediye başkan adaylarını yanına alarak kimseyi işten çıkarmama, metro ağıyla donatma gibi vaatlerle milletin karşısına çıkmıştı.

Arkadaşlarımıza talimat verdik, nerede bir CHP'li belediye varsa çiftçiye bedava elektrik verilmesi başta olmak üzere vaatleri yerine getirilecek. Madem CHP'liler yoğun, teklifleri belediye meclislerine getiremiyorlar, onların yerine arkadaşlarımız bunu yerine getirecek. Maksat CHP'nin başındaki zatı kendi tabanı nezdinde rezil etmeyelim. Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatmada daha bulunayım. Hani kimsenin işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti ya o söz kendi belediye başkanları tarafından yaklar altına alındı. Kendi belediye başkanlarına sözü geçmiyorsa bizim belediye meclisindeki arkadaşlarımız kendisine yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.