SON DAKİKA: PKK'lı sevgilisi olan HDP'li Semra Güzel sahte pasaportla kaçmaya çalışırken yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkikatı ile yapılan ortak çalışmada;
Ankara Sulh Ceza Hakimliğince *Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından aranma kaydı bulunan *HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, *Mehtap Şahan adına düzenlenmiş *sahte nüfus cüzdanı* ile 59 D… 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı.
Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. simli şahıslar da gözaltına alındı.
Adıyaman'da 2017 yılında Terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırladı.
Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında düzenlenen fezleke, Adalet Bakanlığı'nın ardından dün TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Güzel'in fezlekesi bugün TBMM'ye ulaştı. Fezleke, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.