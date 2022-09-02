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    • 02.09.2022 19:09
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    • 02.09.2022 19:40
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    SON DAKİKA: PKK'lı sevgilisi olan HDP'li Semra Güzel sahte pasaportla kaçmaya çalışırken yakalandı

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.

    PKK’lı sevgili yapan HDPKK’lı Semra Güzel yakalandı

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.

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    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkikatı ile yapılan ortak çalışmada;

    Ankara Sulh Ceza Hakimliğince *Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından aranma kaydı bulunan *HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, *Mehtap Şahan adına düzenlenmiş *sahte nüfus cüzdanı* ile 59 D… 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı.

    Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. simli şahıslar da gözaltına alındı.

    Adıyaman'da 2017 yılında Terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırladı.

    Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında düzenlenen fezleke, Adalet Bakanlığı'nın ardından dün TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Güzel'in fezlekesi bugün TBMM'ye ulaştı. Fezleke, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

        Bugün de o fotoğraflar HDP'nin seçim ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

        HDP'li milletvekilinin teröristle fotoğraflarına neden susuyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım" ifadelerini kullandı.

        Ancak HDP ve CHP'nin aksine Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Boro ile olan fotoğrafları İmralı ile olan çözüm sürecinde değil 2017 yılında çekildiği ortaya çıktı. Çözüm süreci ise resmi olarak 2013 yılında başlayıp 2015 yılında sona erdi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda terörist ile sevgili olan HDP'li Semra Güzel'e çok sert tepki gösterdi. Erdoğan muhalefete sert yüklenerek, "Bay Kemal sen neden susuyorsun, İP sen neden susuyorsun, HDP sen neden susuyorsun? Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız." dedi.
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