SON DAKİKA: PKK'lı sevgilisi olan HDP'li Semra Güzel sahte pasaportla kaçmaya çalışırken yakalandı

Ancak HDP ve CHP'nin aksine Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Boro ile olan fotoğrafları İmralı ile olan çözüm sürecinde değil 2017 yılında çekildiği ortaya çıktı. Çözüm süreci ise resmi olarak 2013 yılında başlayıp 2015 yılında sona erdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda terörist ile sevgili olan HDP'li Semra Güzel'e çok sert tepki gösterdi. Erdoğan muhalefete sert yüklenerek, "Bay Kemal sen neden susuyorsun, İP sen neden susuyorsun, HDP sen neden susuyorsun? Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız." dedi.