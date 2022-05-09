Otobüs pozu ve 'vız gelir tırıs gider sözleri' sonrası İmamoğlu'na bir darbe de Nevşin Mengü'den: Yaptığı hataları tek tek sıraladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık kavgası veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsü 2023 yolunda darbe üstübe darbe aldı.
Son olarak Doğu Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu, 2023 yolunda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydığını bir kez daha kanıtladı.
'ASIL SEN YOLUMDAN ÇEKİL' MESAJI
Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası İmamoğlu'nun bu hamlesi 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı olarak yorumlanırken İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki'den oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekti.
YANDAŞLARI BİR BİR OTOBÜSTEN İNDİ: SİZE DESTEĞİMİZ HARAM OLSUN
Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi.
Athena Gökhan'ın "Ben bu otobüsten inerim" ve Atilla Taş'ın "Size desteklerimiz haram olsun!" şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı.