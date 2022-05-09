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    • Güncel
    • 09.05.2022 23:43
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    • 09.05.2022 23:56
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    Otobüs pozu ve 'vız gelir tırıs gider sözleri' sonrası İmamoğlu'na bir darbe de Nevşin Mengü'den: Yaptığı hataları tek tek sıraladı

    Gözünü 2023 hırsı bürüyen bu doğrultuda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunda otobüste gazetecilerle verdiği poz sonrası yönetemediği bir krizin içine girdi. Sözcüsü Murat Ongun ile birlikte kendisini eleştirenleri hedef alan İmamoğlu "Vız gelir tırıs gider" sözleriyle destekçilerine ve CHP tabanına resti çekti. Bu gelişmenin ardından tüm tepkileri üzerine çeken İmamoğlu'na bir darbe de CHP yandaşı tetikçi Nevşin Mengü'den geldi. Mengü, İmamoğlu'nun 25 Ocak'tan bu yana yaptığı hataları tek tek sıraladı.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’nun hatalarını tek tek sıraladı!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık kavgası veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsü 2023 yolunda darbe üstübe darbe aldı.

    Son olarak Doğu Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu, 2023 yolunda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydığını bir kez daha kanıtladı.

    'ASIL SEN YOLUMDAN ÇEKİL' MESAJI
    Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası İmamoğlu'nun bu hamlesi 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı olarak yorumlanırken İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki'den oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekti.


    YANDAŞLARI BİR BİR OTOBÜSTEN İNDİ: SİZE DESTEĞİMİZ HARAM OLSUN
    Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi.

    Athena Gökhan'ın "Ben bu otobüsten inerim" ve Atilla Taş'ın "Size desteklerimiz haram olsun!" şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı.

        "VIZ GELİR TIRIS GİDER SÖZLERİ" İPİ KOPARDI
        Sonraki süreci yönetemeyen İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun kendisini eleştirenleri yaylım ateşine tuttu. Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri ipi kopardı.

        İMAMOĞLU'NUN HATALARINI TEK TEK SIRALADI
        CHP'ye yakınlığıyla bilinen tetikçi Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı Karadeniz turu sonrası gelişen süreci ve oluşan tepkilere ilişkin konuştu.

        Mengü, İmamoğlu'nun 25 Ocak'tan bu yana yaptığı hataları tek tek sıraladı.


        İSTANBULLU KARLA CEBELLEŞİRKEN O BÜYÜKELÇİYLE BALIKÇIDA
        25 Ocak'ta müthiş kar yağdığı gün İngiliz büyükelçiyle yemek yemesi ve krizin iletişiminin bir türlü doğru yönetilememesi


            "SU FİYATLARINI DÜŞÜRECEĞİM" DEYİP ZAM YAPTI
            5 Nisan'da İSKİ suya zam yaptı ki İmamoğlu 'İktidara geldiğimde su fiyatlarını düşüreceğim' demişti



            ÖĞRENCİ AKBİLİNE FAHİŞ ZAM!
            6 Nisan'da öğrenci akbiline yüzde 40 zam yapıldı bunu da İBB artan enerji fiyatlarına bağladı ama öğrenciler için büyük hayal kırıklığı oldu.



            ATATÜRK HAVALİMANI POLEMİĞİ
            9 Nisan'da Ulaştırma Bakanıyla Atatürk Havalimanı üzerinden atıştı, "Ben belediye başkanı olduğum sürece o havalimanını yıktırmayacağım." diye. Öyle demiş ama bugün Çiğdem Toker, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesine çevrilmesi için davet usulü 6 şirketin davet edildiğini yazmış.

            Madem İmamoğlu kendisi siper oldu keşke Karadeniz'e gideceğine bu konuyu gündeme getirseydi de biz Çiğdem Toker'den öğrenmeseydik.


                ONGUN'UN PERVASIZ AÇIKLAMALARI
                Murat Ongun 11 Nisan'da katıldığı yayında skandal ifadeler kullanmıştı. İstanbul kara teslim olmuşken Ongun o gün yaşananları "Ben 7-8 ay önceden 23 Ocak günü İstanbul'a kar yağacağını nereden bileyim." dedi.

                30 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile polemiğe girdi.


                KARADENİZ TURU
                5 Mayıs'ta Nagehan Alçı'nın da bulunduğu Karadeniz turu fotoğafı ortaya çıktı.

                Mengü, CHP'ye yakın bir gazetecinin İmamoğlu tarafından Karadeniz turu sırasında ayrımcılığa uğradıklarını söylediğini de aktardı.

                Ertuğrul Özkök gibi isimler VİP araçla gezdirilirken kendilerinin İmamoğlu'nun turunu takip etmekte zorlandığını söylediğini de belirtti.
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                Açgözlü fırsatçılar yine iş başında!
                Haberler Güncel Otobüs pozu ve 'vız gelir tırıs gider sözleri' sonrası İmamoğlu'na bir darbe de Nevşin Mengü'den: Yaptığı hataları tek tek sıraladı
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