Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı arkadaş

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve eleştirilere verdiği "Vız gelir tırıs gider" sözleri yandaşlarında da ayarı bozdu.
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP kesimini irite eden son tavırlarından sonra açtı ağzını yumdu gözünü.
İmamoğlu'nun göreve geldiği andan bu yana skandallarını tek tek sayan Can Ataklı, "Şimdi gelelim son olaya. Bir anlamda iyi oldu. Balon patladı arkadaş. Belki de İstanbul'a bundan sonra çivi bile çakılmadığının ve bu belediyenin İstanbul'a hiçbir hizmet vermediğini anlatmaya başlayacaktır muhalif isimler" dedi.