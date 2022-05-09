Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı arkadaş

İşte Can Ataklı'nın o açıklamaları:

Bir dizi hata yaptı İmamoğlu seçildiği günden bu yana. N'aptı seçildi. Haftasına kalktı gitti Bodrum'da tatile. Bazen denk de gelir. İstanbul'da yağmur sel oldu. Adam ne dedi? "Benim özel hayatım yok mu kardeşim" dedi ve bunu hastalıklı CHP'li kesim bunu kabullendi ve yaygara kopardı. Kusura bakmayın daha belediye başkanlığına seçileli bir ay olmuş. Neyin nesi bu? Biz işe bile girdiğimizde bir dönem tatil vs düşünmezsin. Arkadan Elazığ depremi oldu. Depreme gitmişken oradan bir de Sarıkamış'a gitti. Bir tarafta acıları paylaşmaya gidiyorsun ondan sonra kayak yapmaya gidiyorsun. Aynı kibir aynı tepeden bakma. Yine CHP'nin hastalıklı kesimi 'yine dokunmayın. Helal olsun falan' dedi. İstanbul'da kar yağdı. Kardeşim yalan söyledi adam. İstanbul Belediye Başkanı'nın bu kadar egosunun şişmesinin neden budur.