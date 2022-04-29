CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrencilere zulmü sürüyor: Cumhur İttifakı'nın öğrenci akbili teklifini veto etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 6 Nisan'daki Olağanüstü Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yaptı. Yapilan zamla birlikte aylık öğrenci mavi kart ücretleri 78 liradan 109 TL'ye yükseldi. Tam mavi kart aylık ücreti ise 430 TL'den 602 TL'ye çıktı.
Zamlı ulaşım ücretlerinden etkilenen öğrenciler İBB yönetimine sert tepki gösterdi. Günlerce süren protestolarla birlikte ulaşıma zam konusu İBB Meclisi gündemine geldi. AK Parti ve MHP grupları tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı öğrencilerin zamlı ulaşım tarifesinden muaf tutulmasına yönelik teklif verdi.
11 Nisan'da verilen teklif 14 Nisan'da gerçekleştirilen 4'üncü oturumda CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı üyelerinin sert muhalefetine rağmen AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin 'evet' kararıyla oy çokluğu ile kabul edildi.