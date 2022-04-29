CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrencilere zulmü sürüyor: Cumhur İttifakı'nın öğrenci akbili teklifini veto etti

ÖĞRENCİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN MAYIS'TA TEKRAR GEÇİRECEĞİZ

İBB Başkanı tarafından veto edilen karar sonrası İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu "Reklama 849 Milyon TL ayıran İBB Başkanı, İstanbullu öğrencilerimiz için 463 milyon TL sübvanseyi çok görerek meclisten geçirdiğimiz indirim teklifimizi veto etti. Öğrencilerimiz müsterih olsun, teklifimizi Mayıs'ta tekrar meclisimize getirerek tekrar geçireceğiz inşaallah." ifadelerine yer verdi.