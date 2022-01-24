İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balıkçıda yakalandı!

İstanbullu karla boğuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de bir balıkçıda görüntülendi.
İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.
VATANDAŞ YOLLARDA MAĞDUR OLDU
Tuzlama çaalışmalarının yetersiz kaldığı bölgelerde bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı. İETT otobüsleri metrolar metrobüsler yetersiz kalınca vatandaşlar yollara döküldü ve büyük bir mağduriyet yaşadı.
EKREM İMAMOĞLU BALIKÇIDA YAKALANDI
İstanbullu mağdur olurken sosyal medyaya yansıyan görüntüler ise rezalet boyutunu aştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda olduğu görüldü. İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen fotoğrafları, sosyal medyada tepki çelkti.
Detaylar gelecek...