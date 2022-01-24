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    • Güncel
    • 24.01.2022 22:32
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    • 24.01.2022 22:38
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    İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balıkçıda yakalandı!

    Ekrem İmamoğlu balıkçıda yakalandı... Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarı sonrası İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sebebiyle vatandaşlar yollarda mağdur olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de bir balıkçıda görüntülendi. İstanbullu karla mücadele ederken İmamoğlu'nun balık keyfi yapması sosyal medyada büyük tepki çekti.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu balıkçıda yakalandı

    İstanbullu karla boğuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de bir balıkçıda görüntülendi.

    İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

    Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

    VATANDAŞ YOLLARDA MAĞDUR OLDU
    Tuzlama çaalışmalarının yetersiz kaldığı bölgelerde bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı. İETT otobüsleri metrolar metrobüsler yetersiz kalınca vatandaşlar yollara döküldü ve büyük bir mağduriyet yaşadı.

    EKREM İMAMOĞLU BALIKÇIDA YAKALANDI
    İstanbullu mağdur olurken sosyal medyaya yansıyan görüntüler ise rezalet boyutunu aştı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda olduğu görüldü. İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen fotoğrafları, sosyal medyada tepki çelkti.

    Detaylar gelecek...
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