Ekrem İmamoğlu 'otobüs pozu' üzerinden kendisini eleştiren yandaşlarını bombaladı: "Vız gelir tırıs gider"





"BÖYLE HER ŞEY GÜZEL ÇOK GÜZEL OLMAZ"

Yandaş Hayko Bağdat da Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterenler kervanına katıldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bağdat, "Biz böyle konuşmadık Başkan. Böyle her şey çok güzel olmaz bence..." dedi.