Ekrem İmamoğlu 'otobüs pozu' üzerinden kendisini eleştiren yandaşlarını bombaladı: "Vız gelir tırıs gider"

Gözünü 2023 hırsı bürümüş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanını hiçe sayarak Karadeniz yoluna düştü. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden çok tura katılan gazeteci isimler ve otobüste verilen poz sosyal medyanın gündemine oturdu.
Konuya ilişkin Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklarken sosyal medyada da dikkat çeken yorumlar kayıtlara geçti.
"İMAM BAYILDI, İKİYÜZLÜ VE KİBİRLİ..."
LDP'li Cem Toker İmamoğlu'nun fotoğrafını alıntılayarak 'İmam bayıldı' ifadelerini kullandı. Yandaş Erk Acarer de İmamoğlu'nu 'ikiyüzlü' ve 'kibirli' olmakla suçladı.
İMAMOĞLU'NDAN KARŞI HAMLE: "VIZ GELİR TIRIS GİDER"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.