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    • Güncel
    • 07.05.2022 01:16
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    • 07.05.2022 01:37
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    Ekrem İmamoğlu 'otobüs pozu' üzerinden kendisini eleştiren yandaşlarını bombaladı: "Vız gelir tırıs gider"

    Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunu ve otobüste gazetecilerle verdiği pozu eleştiren isimlere ateş püskürdü. Kendi yandaşlarına ve CHP tabanına meydan okuyan İmamoğlu, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmek isteyenler olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı'nın ateşi harlayan bu çıkışının ardından CHP'ye yakın isimler "Biz böyle konuşmadık Başkan. Böyle her şey çok güzel olmaz bence..." sözleriyle tepkisini dile getirip, İmamoğlu'nu kibirli olmakla suçladı.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu yandaşlarını bombaladı Vız gelir...

    Gözünü 2023 hırsı bürümüş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanını hiçe sayarak Karadeniz yoluna düştü. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden çok tura katılan gazeteci isimler ve otobüste verilen poz sosyal medyanın gündemine oturdu.



    Konuya ilişkin Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklarken sosyal medyada da dikkat çeken yorumlar kayıtlara geçti.



    "İMAM BAYILDI, İKİYÜZLÜ VE KİBİRLİ..."
    LDP'li Cem Toker İmamoğlu'nun fotoğrafını alıntılayarak 'İmam bayıldı' ifadelerini kullandı. Yandaş Erk Acarer de İmamoğlu'nu 'ikiyüzlü' ve 'kibirli' olmakla suçladı.



    İMAMOĞLU'NDAN KARŞI HAMLE: "VIZ GELİR TIRIS GİDER"
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.




        Kendisini eleştirenlere ateş püsküren İmamoğlu, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmek isteyenler olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullandı.

        İmamoğlu'nun ateşi harlayan bu çıkışının ardından tepkiler gelmeye devam etti.



        "PARMAK SALLAYIP 'AKILLI OLUN' DEMEN BİZE İŞLEMEZ! ÖZÜR DİLE"
        CHP'den istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Akif Çelebi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

        Çelebi, "Ekrem Bey hatalıyım diyememe kibrine bürünmüş: "Vız gelir tırıs gider.Hiç umurumda değil."demiş. Tepki verenleri hırslarına kurban olmakla,başkalarının değirmenine su taşımakla itham etmiş. Başkan! Parmak sallayıp "Akıllı olun" demen bize işlemez! Sakin ol, özrünü dile" şeklinde konuştu.



        "ÇOK YAZIK"
        İmamoğlu'nun "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmek isteyenler olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider" şeklindeki sözleri üzerine paylaşımda bulunan Canan Kaya isimli sosyal medya kullanıcısı "Çok yazık" ifadelerini kullandı.



            "SEÇMENİNE MEYDAN OKUYOR, TUHAF"
            Bir başka sosyal medya kullanıcısı da İmamoğlu'nun kendisine eleştirenlere meydan okumasını "Seçmenine dünden bu yana meydan okuyor. Tuhaf." paylaşımıyla yorumladı.



            "BÖYLE HER ŞEY GÜZEL ÇOK GÜZEL OLMAZ"
            Yandaş Hayko Bağdat da Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterenler kervanına katıldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bağdat, "Biz böyle konuşmadık Başkan. Böyle her şey çok güzel olmaz bence..." dedi.



            "HEM KENDİNİ HEM DE DAYANILMAZ DANIŞMANI ONGUN'U BİTİRDİ"
            Güler Kömürcü isimli Twitter kullancısı, "Hâlâ tehdit ediyor!! Bitti! Kendisini, pek dayanılmaz danışmanı Murat Ongun ile birlikte bitirdi.. O da biliyor. Off.. Nasıl agresif nasıl öfkeli..Hımm.. Kime kızgın, açıklamaları yemeyen halka mı? :)" ifadeleriyle İmamoğlu'na tepkisini dile getirdi.
                Sözcü’ye yalanlama
                Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu 'otobüs pozu' üzerinden kendisini eleştiren yandaşlarını bombaladı: "Vız gelir tırıs gider"
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