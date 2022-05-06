Karadeniz turu ve otobüs pozu sonrası İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi: Binlerce kişi takipten çıktı, bomba yorumlar yapıldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak 2023 idealleri doğrultusunda Karadeniz turuna çıktı.
Ancak İmamoğlu'nun çıktığı turdan çok tura katılan gazeteci isimler sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu turda yer alan gazeteciler arasında Nagehan Alçı ve Akif Beki gibi isimlerin de olması dikkatlerden kaçmadı.
"SİZE DESTEKLERİMİZ HARAM OLSUN"
Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu ve İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi.
Athena Gökhan'ın "Ben bu otobüsten inerim" ve Atilla Taş'ın "Size desteklerimiz haram olsun!" şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı.
"BİZ BU TARTIŞMALARI ÖNEMSEMİYORUZ"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Kamuoyunda gündem olan fotoğraf hakkında konuşan İBB Sözcüsü Ongun, "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" dedi.
"NAGEHAN ALÇI O BÖLGEDE SEVİLİYOR"
Ongun, eleştirilere, "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" şeklinde yanıt verdi.