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    • 06.05.2022 23:29
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    • 06.05.2022 23:29
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    Karadeniz turu ve otobüs pozu sonrası İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi: Binlerce kişi takipten çıktı, bomba yorumlar yapıldı

    Gözünü 2023 hırsı bürümüş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanını hiçe sayarak Karadeniz yoluna düştü. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden çok tura katılan gazeteci isimler ve otobüste verilen poz sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuya ilişkin Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklarken sosyal medyada da dikkat çeken yorumlar kayıtlara geçti. LDP'li Cem Toker İmamoğlu'nun fotoğrafını alıntılayarak 'İmam bayıldı' ifadelerini kullandı. Yandaş Erk Acarer de İmamoğlu'nu 'ikiyüzlü' ve 'kibirli' olmakla suçladı.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’na tepkiler çığ gibi! Olay yorumlar...

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak 2023 idealleri doğrultusunda Karadeniz turuna çıktı.

    Ancak İmamoğlu'nun çıktığı turdan çok tura katılan gazeteci isimler sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu turda yer alan gazeteciler arasında Nagehan Alçı ve Akif Beki gibi isimlerin de olması dikkatlerden kaçmadı.

    "SİZE DESTEKLERİMİZ HARAM OLSUN"
    Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu ve İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi.



    Athena Gökhan'ın "Ben bu otobüsten inerim" ve Atilla Taş'ın "Size desteklerimiz haram olsun!" şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı.




    "BİZ BU TARTIŞMALARI ÖNEMSEMİYORUZ"
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

    Kamuoyunda gündem olan fotoğraf hakkında konuşan İBB Sözcüsü Ongun, "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" dedi.

    "NAGEHAN ALÇI O BÖLGEDE SEVİLİYOR"
    Ongun, eleştirilere, "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" şeklinde yanıt verdi.



        "BUGÜN NAGEHAN HANIM, YARIN ABDÜLKADİR SELVİ"
        Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'da bazı gazetecilerden rahatsız olan CHP tabanı ve kendisini cumhurbaşkanı adayı yapmak isteyen kesim tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

        Konuya ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, daha farklı örnekleri de görecekler. Benimle konuşmaya cesareti olanlarla konuşacağım. Yarın da Abdülkadir Selvi'yi de davet etmek isterim." ifadelerini kullandı.



        Gazeteci ordusu ile verilen tartışmalı otobüs fotoğrafının gölgesinde sosyal medyada dikkat çeken yorumlar da kayıtlara geçti.



        İMAM BAYILDI
        Liberal Demokrat Partili Cem Toker, Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Nagehan Alçı'nın Karadeniz turunda yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "İmam bayıldı" ifadelerini kullandı.


            Fotoğrafta: Erk Acarer

            "İKİYÜZLÜ VE KİBİRLİSİN İMAMOĞLU"
            CHP yandaşı muhalif gazeteci Erk Acarer de İmamoğlu'nu eleştiren isimlerden biri oldu. Acarer, paylaştığı tweette İmamoğlu'nu 'ikiyüzlü' ve 'kibirli' olmakla suçladı.



            "SIRF CEKETİNİ ÇIKARDI DİYE AVANAK GİBİ PEŞİNDEN GİTMİŞTİK"
            Twitter hesabından paylaşımda bulunan @FSYuksek kullancı adlı bir sosyal medya kullanıcısı da İmamoğlu'nun ceketini çıkardığı görseli paylaşarak, "Sırf ceketini çıkardı diye avanak sürüleri halinde peşinden gitmiştik, genç yaşta ölmeden aramızdan ayrıldı" şeklinde konuştu.




            BİNLERCE KİŞİ İMAMOĞLU'NU TAKİPTEN ÇIKARDI
            Tartışma yaratan Karadeniz turu ve gazeteci ordusuna gelen eleştirilerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında da gözle görülür bir düşüş yaşandı.

            Açıklanan verilere göre İmamoğlu, 2 saatlik zaman diliminde 10 bini aşkın takipçi kaybetti.
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