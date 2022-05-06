Karadeniz turu ve otobüs pozu sonrası İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi: Binlerce kişi takipten çıktı, bomba yorumlar yapıldı





"BUGÜN NAGEHAN HANIM, YARIN ABDÜLKADİR SELVİ"

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'da bazı gazetecilerden rahatsız olan CHP tabanı ve kendisini cumhurbaşkanı adayı yapmak isteyen kesim tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, daha farklı örnekleri de görecekler. Benimle konuşmaya cesareti olanlarla konuşacağım. Yarın da Abdülkadir Selvi'yi de davet etmek isterim." ifadelerini kullandı.