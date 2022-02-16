SON DAKİKA: CHP'li İBB yüzde 90-yüzde 175 arasında zam yapmak için İSKİ Genel Kurulunu topluyor

İstanbulkart, otobüs ücretleri ve Halk Ekmek ücretlerinde fahiş zamlar yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi bir kez daha suya zam yapmaya hazırlanıyor.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Twitter'da yaptığı açıklamada İBB Meclisi'nin, İBB yönetiminin İstanbul'da suya yüzde 175'lere varan orandaki zam teklifini görüşmek için olağanüstü toplanacağını duyurdu. Göksu yaptığı paylaşıa, İBB yönetiminin İstanbul'da suya, yüzde 175'lere varan orandaki zam teklifi için toplanılacağını bildirdi ve takdiri İstanbullulara bıraktığını söyledi. Yaptığı paylaşımda, "Hükümetimiz sudaki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirirken, CHP'li İBB yönetiminin suya kademeli olarak yüzde 90'la yüzde 175'lere varan oranlardaki zam teklifi için İBB meclisimiz bugün olağanüstü toplanıyor. Takdir İstanbulluların…" ifadelerini kullanan Göksu, İBB Meclisi'nin Şubat ayı ilk oturumunda İBB yönetimine çağrıda bulunarak, İGDAŞ'ın İstanbullulardan aldığı yüzde 23 kârdan vazgeçmesi halinde bunu İBB Meclisi'nde onaylayacaklarını söylemişti.

CHP BU KONUDA DA SAMİMİYETSİZ

İBB Meclisi, bugün saat 14.00'te İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu için toplanacak. Gözler, İstanbul için suya yapılacak zam oranını öğrenmek için İBB Meclisi'ne çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları ile ilgili olarak, "Elektrik faturalarını ödemeyeceğim" açıklaması ile İBB'nin suya astronomik zam teklifinde bulunmasını karşılaştıran vatandaşlar, "Bu CHP'nin fatura samimiyetsizliğini gösteriyor. CHP her zaman olduğu gibi yine şov ve algı peşinde" değerlendirmesinde bulundu.

KOCAELİ, SAKARYA, BURSA VE KİLİS'TE KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e inmesine yönelik açıklamalarının ardından belediyeler su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdüklerini duyurdu. Kocaeli Belediyesi İSU genel Müdürlüğü, su fiyatlarında Katma Değer Vergisi'ni yüzde 1'e indirdiklerini açıkladı. Kocaeli'nin ardından Bursa, Düzce, Sakarya ve Kilis'te de su tüketim bedelinden KDV oranının yüzde 1'e düşürüldüğü belirtildi. Belediyeler suya indirim yapma yarışına girerken seçim döneminde 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, sembolik ücretlerle vatandaşın yükünü azaltacağız' vaadinde bulunan yeni İBB yönetiminin suya zam yapma talebi manidar bulundu.