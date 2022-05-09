2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mustafa Şen canlı yayında açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber ekranlarında katıldığı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son seçim anketlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
AK PARTİ'NİN ANKETLERDEKİ OY ORANI KAÇ
AK Parti oy olarak bir düşüş yaşadı ama şu an yeniden yüzde 40'a doğru tırmanıyor. 34-36 aralığından 40'a doğru gidiyoruz. Bazı analizlere göre 45-46 oranını görebiliyoruz.
KORONAVİRÜS EKONOMİLERİ VURDU
Bizim AK Parti olarak enflasyonu biraz dizginlememiz gerekiyor. Koronavirüsü hep sağlık üzerinden okuduk ama esas ekonomiyi vurdu. Doğal gaz 10 kat arttı.Dünya ekonomisine bu durumların yansımaması düşünülemez.