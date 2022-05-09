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    • 09.05.2022 23:04
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    • 09.05.2022 23:10
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    2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mustafa Şen canlı yayında açıkladı

    A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, siyaset gündemine dair merak edilen soruları yanıtladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de yaklaşırken AK Parti'nin anketlerde oy oranının yüzde kaç olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

    AK Parti’nin oy oranı yüzde kaç?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber ekranlarında katıldığı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son seçim anketlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

    AK PARTİ'NİN ANKETLERDEKİ OY ORANI KAÇ
    AK Parti oy olarak bir düşüş yaşadı ama şu an yeniden yüzde 40'a doğru tırmanıyor. 34-36 aralığından 40'a doğru gidiyoruz. Bazı analizlere göre 45-46 oranını görebiliyoruz.

    KORONAVİRÜS EKONOMİLERİ VURDU
    Bizim AK Parti olarak enflasyonu biraz dizginlememiz gerekiyor. Koronavirüsü hep sağlık üzerinden okuduk ama esas ekonomiyi vurdu. Doğal gaz 10 kat arttı.Dünya ekonomisine bu durumların yansımaması düşünülemez.

        Vatandaşımız bu durumların geçici olduğunu bilsin yeter. Bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Biz bunu kendi ödevimiz olarak yapmak zorundayız.

        SEÇMEN CEP EKONOMİSİNE BAKAR
        Seçimden önce her şeyi halletmemiz gerekiyor. 2023'te Türkiye'nin elektrikli arabası sokaklarda olacak. Karadeniz'den doğal gaz gelecek. Bu enflasyon seçime kadar düşecek.

        Seçmen cep ekonomisine, mutfak ekonomisine ve ülke ekonomisine bakar.
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        Haberler Güncel 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mustafa Şen canlı yayında açıkladı
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