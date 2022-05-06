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    • 06.05.2022 18:40
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    • 06.05.2022 18:52
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    İmamoğlu'nun otobüs pozu kopuşu getirdi! Fazıl Say, Athena Gökhan ve Atilla Taş'tan bomba çıkışlar: "Desteğimiz haram olsun"

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak 2023 idealleri doğrultusunda Karadeniz turuna çıktı. Ancak İmamoğlu'nun çıktığı turdan çok tura katılan gazeteci isimler sosyal medyanın gündemine oturdu. Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu ve İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi. Athena Gökhan'ın "Ben bu otobüsten inerim" ve Atilla Taş'ın "Size desteklerimiz haram olsun!" şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’nu teker teker bırakıyorlar: Haram olsun

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 idealleri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakarak kolları sıvadı.

    Bu kapsamda son olarak Doğu Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu, 2023 yolunda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydığını bir kez daha kanıtladı.

    'ASIL SEN YOLUMDAN ÇEKİL' MESAJI
    Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası İmamoğlu'nun bu hamlesi 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı olarak yorumlandı.

    Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 TN 2744 plakalı otobüsle çıktığı Karadeniz turuna katılan isimler ise oldukça dikkat çekiciydi.



    İmamoğlu tarafından davet edilen, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki'den oluşan gazeteci grubu çokça konuşuldu ve tartışıldı.

    Otobüsten servis edilen fotoğraf ise bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

        FAZIL SAY'DAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ: ŞİMDİ NE OLACAK?
        Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna davet ettiği gazetecilere ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

        10 yıl önce "Hayyam" tweeti nedeniyle davalık olmasını hatırlatan Say, isim vermeden, "Ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur" diye yazdı.

        Say, sözlerinin devamında daha önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesini istediği İmamoğlu için de, "Onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" dedi.



        ATHENA GÖKHAN: "SİNEK KÜÇÜKTÜR AMA MİDE BULANDIRIR"
        Karadeniz turuna HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesi sebebiyle tepki alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan geldi.



        Sosyal medya paylaşımında İmamoğlu'yla yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Athena Gökhan şu ifadeleri kullandı:

        "İşte demek siyaset böyle birşey! Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben Bu Otobüsten inerim Arkadaş!"



            İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER: ADAM SANDIM HAKKIMI HELAL ETMİYORUM
            Şarkıcı Atilla Taş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan bayrağını çekti. İmamoğlu'na çok ağır ifadeler kullanan Taş, ''Adam sandım hakkımı helal etmiyorum" dedi.

            Atilla Taş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

            İmamoğlu'na hakkını helal etmediğini belirten Atilla Taş, "Sizi savunacağız destek vereceğiz, bu düzen değişsin diye, yediğimiz küfrün hakaretin, tehditin, (ödediğim bedelleri saymıyorum bile!) haddi hesabı yok! Bunun için miydi? Bu devran böyle sürecekse nedendi bu mücadele? Hakkımı helal etmiyorum! O kadar seçeneksiz bırakıldık ki, önümüze kim koyulsa kurtarıcı gibi bakıyoruz, adam sanıp ç.. gibi ortada bırakılıyoruz!" ifadelerini kullandı.



            "SİZE DESTEKLERİMİZ HARAM OLSUN"
            İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "200-300 kişinin kendi yorumu, kendi eleştirisi. Biz tartışmaları önemsemiyoruz." sözlerine de sert tepki gösteren Atilla Taş, Ekrem İmamoğlu'nu da etiketliyerek, "İBB'nin şımarık çocuğu Murat Ongun, Nagehan mevzusunu insanları aşağılayarak 200-300 kişi tartışıyor umrumuzda değil demiş! Ne oldum olmuşsunuz bakıyorum. Dün açtığım odaya bile 30-40 bin kişi katıldı böyle devam! Size desteklerimiz haram olsun!" paylaşımında bulundu.



            CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kılıç çekerek çıktığı Karadeniz turunda yanında götürdüğü gazeteci ordusu tepkileri üzerine toplarken Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimliklerin konuya ilişkin sert açıklamaları ve İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söylemeleri tüm dikkatleri üzerine çekti.

            "BEN BU OTOBÜSTEN İNERİM"
            Özellikle Athena Gökhan'ın "Ben bu otobüsten inerim" ve Atilla Taş'ın "Size desteklerimiz haram olsun!" şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu gözler önüne serdi.

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