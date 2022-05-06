İmamoğlu'nun otobüs pozu kopuşu getirdi! Fazıl Say, Athena Gökhan ve Atilla Taş'tan bomba çıkışlar: "Desteğimiz haram olsun"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 idealleri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakarak kolları sıvadı.Bu kapsamda son olarak Doğu Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu, 2023 yolunda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydığını bir kez daha kanıtladı.
'ASIL SEN YOLUMDAN ÇEKİL' MESAJI
Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası İmamoğlu'nun bu hamlesi 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı olarak yorumlandı.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 TN 2744 plakalı otobüsle çıktığı Karadeniz turuna katılan isimler ise oldukça dikkat çekiciydi.
İmamoğlu tarafından davet edilen, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki'den oluşan gazeteci grubu çokça konuşuldu ve tartışıldı.
Otobüsten servis edilen fotoğraf ise bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.