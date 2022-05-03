İBB'ye ait otobüsle Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'na Rize'de pankartlı tepki: "Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri"

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bayramlaşmak için Doğu Karadeniz turuna çıktı.
YANDAŞ GAZETECİLERİ TOPLADI, KK NE TEPKİ VERECEK?
2023 hedefleri doğrultusunda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışına girişen İmamoğlu'nun Karadeniz turuna CHP'ye yakın medyadan birçok gazeteciyle çıkması dikkatlerden kaçmazken Kılıçdaroğlu'nun bu geziye nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
ERDOĞAN POSTERİ DE KADRAJDA
Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yapmak için mikrofonların başına geçtiği Rize'de dikkat çeken kareler objektiflere takıldı. CHP'li İBB Başkanı'nın bulunduğu meydandaki bir binanın cephesini kaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan posteri sosyal medyada çokça konuşuldu.
"KAHROLSUN PKK VE BÜTÜN İŞBİRLİKÇİLERİ"
Öte yandan İmamoğlu'nun hitap ettiği meydana yakın bir binaya asılan pankartta ise CHP'nin HDP ile işbirliğine dikkat çekildi. Söz konusu pankartta "Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri" yazdığı görüldü.