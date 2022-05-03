İBB'ye ait otobüsle Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'na Rize'de pankartlı tepki: "Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri"

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bayramlaşmak için Doğu Karadeniz turuna çıktı.



YANDAŞ GAZETECİLERİ TOPLADI, KK NE TEPKİ VERECEK?

2023 hedefleri doğrultusunda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışına girişen İmamoğlu'nun Karadeniz turuna CHP'ye yakın medyadan birçok gazeteciyle çıkması dikkatlerden kaçmazken Kılıçdaroğlu'nun bu geziye nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.