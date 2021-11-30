Kozmik odanın yönettiği CHP'den ihracı sonrası konuşan Mehmet Sevigen bombaladı

"CHP İstanbul üyesi olduğum için, İstanbul İl Disiplin Kurulu parti üyeliğinden çıkarmıştı. Ben de Ankara'ya müracaat ettim. Ankara da İstanbul'un kararını bozdu. Altı aylık bir süre geçtikten sonra tekrar ilden bir yazı geldi, 'Kemal Bey'i eleştiriyorsunuz, Sabah gazetesi ve sağ kökenli gazetelere demeç veriyorsunuz' diye… Tekrar disipline verdiler, o zaman ben de yeniden Ankara'ya müracaat ettim. Aynı sürecin yaşanacağını söyledim, uyardım. Bu partinin ikinci dönem kurucusuyum ben. Hiç kimse yokken ben vardım. Oturdukları koltukta benim emeğim var. DSP'den milletvekili olarak geldim. Bu işin çocuk oyuncağına döndüğünü, partinin bakanı ve kurucusu olduğumu söyledim. Şimdi öğrendiğime göre; İstanbul'un verdiği ihraç kararını onaylamışlar. Gerekçeli kararı bekleyeceğim."

"CHP'NİN ALTINDAKİ ÇALILARI TEMİZLİYORLAR"

Başka bir partiye geçip geçmeyeceği sorusuna ise Mehmet Sevigen şu yanıtı verdi: