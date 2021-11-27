CHP'nin 14. katı gizemini koruyor... Kemal Kılıçdaroğlu'na emirler buradan mı iletiliyor?

Parti içi kumpas iddiaları, çete suçlamaları ve 10 yılda gerçekleşen yüzlerce tasfiye... CHP'nin genel merkezinin kozmik odası olarak nitelendirilen 14. kat yeniden gündemde.
Deniz Baykal'a kaset kumpasının ardından genel başkanlık kolltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi stratejisini burada belirlediği, milletvekillerinin hatta parti yöneticilerinin bile sonradan haberdar olduğu ve kararların burada alındığı Ankara kulislerinde konuşuluyor.
Eski CHP Genel Başkanı Genel Yardımcısı Öztürk Yılmaz da son açıklamasında buna değindi. FETÖ soruşturmalarında adı geçen Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'i isim vermeden işaret etti. 14. kattan çıkan kararlarda etkisi olduğuna dikkat çekti.
ENVER ALTAYLI İLE RASİM BÖLÜCEK ARASINDA BİN 200 GÖRÜŞME...
Yılmaz'ın açıklaması şöyle: