CHP'nin 14. katı gizemini koruyor... Kemal Kılıçdaroğlu'na emirler buradan mı iletiliyor?

"Hepimiz (CHP) Genel Merkezi 13 kat biliyorduk. Efendim bu bizim genel merkez 14 katmış… Kimse bilmiyor! 12. kat biliyorsunuz Genel Başkan katı. Oraya özel kartla çıkabilirsiniz. 13. katta Erdoğan Toprak Beyefendi oturuyor. Ama bir de 14. kat var… CHP'li vekiller bile bilmiyor. Şimdi sıkı durun. Burada genel başkanın başdanışmanı ve siyasi söylem danışmanı, genel başkanın bütün polemiklerini, konuşma metinlerini yazan bir arkadaş oturuyor. Gizemli, müphem. Aynı zamanda etkili, yetkili de. İlgimi çekti. Kim bu hiçbirimizin bilmediği CHP'li diyerek araştırmaya koyuldum. Meğer 5 yıldan beri iştigal ediyormuş kendileri. Adı Rasim Bölücek."