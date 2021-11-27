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    • Güncel
    • 27.11.2021 10:54
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    • 27.11.2021 11:36
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    CHP'nin 14. katı gizemini koruyor... Kemal Kılıçdaroğlu'na emirler buradan mı iletiliyor?

    Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Rasim Bölücek aracılığıyla emir mi veriyor? CHP'nin "kozmik odası" olarak nitelendirilen 14. kat eski CHP Genel Başkanı Genel Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz tarafından bir kez daha gündeme getirildi. Kılıçdaroğlu'nu Deniz Baykal'a düzenlenen kaset kumpasıyla göreve getiren elin çalışma sistematiği nasıl? 11 yılda yaşanan parti içi tasfiyeleri kim istedi? Şimdi o gizemli toplantıların yapıldığı söylenen 14. kata daha yakından bakalım...

    CHP’nin kozmik odası 14. kat!

    Parti içi kumpas iddiaları, çete suçlamaları ve 10 yılda gerçekleşen yüzlerce tasfiye... CHP'nin genel merkezinin kozmik odası olarak nitelendirilen 14. kat yeniden gündemde.

    Deniz Baykal'a kaset kumpasının ardından genel başkanlık kolltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi stratejisini burada belirlediği, milletvekillerinin hatta parti yöneticilerinin bile sonradan haberdar olduğu ve kararların burada alındığı Ankara kulislerinde konuşuluyor.

    Eski CHP Genel Başkanı Genel Yardımcısı Öztürk Yılmaz da son açıklamasında buna değindi. FETÖ soruşturmalarında adı geçen Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'i isim vermeden işaret etti. 14. kattan çıkan kararlarda etkisi olduğuna dikkat çekti.

    ENVER ALTAYLI İLE RASİM BÖLÜCEK ARASINDA BİN 200 GÖRÜŞME...

    Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

        "Darbe girişiminden önce ben bunların darbeyi önceden bildiklerini düşünüyorum. Enver Altaylı iddianamesinde Kılıçdaroğlu'nun özel danışmanıyla bin 200 defa görüşme olduğu söyleniyor."

        "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasında da gündeme gelmişti CHP'nin 14. katı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine parti içerisinde bir çete tarafından kumpas kurulduğunu söylemiş ve Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

        "YAKINDA KILIÇDAROĞLU'NA İFTİRA ATARLARSA ŞAŞIRMAM"

        İnce, söz konusu iftira ile ilgili o dönem dikkat çeken bir tespitte bulunmuştu:

        "Bu çete her işte var bunlar. Bugün bana bu iftiraları attılar. Emin olun yakında Kılıçdaroğlu'na atarlarsa şaşırmam."

        "CHP FETÖ'ye teslim oldu" sözleri nedeniyle partiden ihraç edilen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olmasında gizli bir elin etkisinin eli olduğunu dile getirmişti.

        YILMAZ ATEŞ: GİZLİ BİR EL OLMASA...

        Ateş şu ifadeleri kullanmıştı:

            "Kılıçdaroğlu iki gün önce açıklaması vardı, "ben aday değilim diye". Pazartesi günü hiçbirimize haber vermeden sadece Önder Bey ve ekibiyle hareket ederek adaylığını açıkladı. Gizli bir el olmasa aleni olurdu."

            14. KATTAKİ GİZEMLİ DANIŞMAN: RASİM BÖLÜCEK

            CHP'li Doç. Dr. Oktay Gökdermir de daha önce 14. kat ve Rasim Bölücek hakkında kritik detaylar paylaşmıştı. Gökdemir, şöyle demişti:

            "Hepimiz (CHP) Genel Merkezi 13 kat biliyorduk. Efendim bu bizim genel merkez 14 katmış… Kimse bilmiyor! 12. kat biliyorsunuz Genel Başkan katı. Oraya özel kartla çıkabilirsiniz. 13. katta Erdoğan Toprak Beyefendi oturuyor. Ama bir de 14. kat var… CHP'li vekiller bile bilmiyor. Şimdi sıkı durun. Burada genel başkanın başdanışmanı ve siyasi söylem danışmanı, genel başkanın bütün polemiklerini, konuşma metinlerini yazan bir arkadaş oturuyor. Gizemli, müphem. Aynı zamanda etkili, yetkili de. İlgimi çekti. Kim bu hiçbirimizin bilmediği CHP'li diyerek araştırmaya koyuldum. Meğer 5 yıldan beri iştigal ediyormuş kendileri. Adı Rasim Bölücek."

            RASİM BÖLÜCEK'İN KARANLIK BİYOGRAFİSİ

            Bölücek adı, 23 Eylül 2011'de gazetelere yansıyan "MHP'nin danışmanı CHP'ye transfer oldu" başlığıyla duyulmaya başlandı. Habere göre, Bölücek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP'de danışmanlık yapma teklifini kabul etti.

            Tıp doktoru olan Bölücek'in, 'sağ seçmenle CHP arasında ilişkiyi sağlamak' amacıyla partiye katıldığı, 1987'den itibaren MHP'nin yanısıra 8 farklı partide kampanya yürüttüğü de belirtildi.

            Bölücek'in, 11 Şubat 2015'te 7 Haziran seçimi için istifa ettiğinde 'RTÜK Başkanlık Müşaviri' de olduğu ortaya çıktı.

            İDDİALARI CHP'LİLER AÇIKLADI

            17 Eylül 2015'te, Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin Bölücek'i 1 Kasım seçimlerinde milletvekili adayı göstereceğini yazdı. Bayer, "öfkeli bir CHP'li"nin şu sözlerini aktardı:

                "...Kılıçdaroğlu'nu çok etkiliyor ama akıl verdiği önerilerin tümü boş çıktı. Gökçek'e karşı 'devşirilen' Mansur Yavaş'ı getirdi, kaybettik. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday yaptıran oydu, Kılıçdaroğlu'na Bahçeli'ye 'Başbakan ol' önerisini söyleten de o... Dünyanın neresinde görülmüştür; bir 'danışman'ın koalisyon görüşmelerine katılan dört üyenin yanında yer alması?"

                ADRESİ HALA NEW YORK'TA

                Bölücek, 5 Mayıs 2019'da da, CHP yönetimine geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat projelerini yapan şirketi Metropol A.Ş.'nin yönetimine getirildi. Atama, CHP'de de 'ikinci maaş' tepkisi çekerken, Bölücek'in 'ikametgah adresinin ABD olduğu' ortaya çıktı.

                GÖRÜŞMELER İDDİANAMEDE

                Bölücek'in adı, Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede de geçti. İddianamede, Bölücek'in Altaylı ile iki ayrı cep telefonu hattından bin 159 görüşme yaptığı; Rasim Bölücek'e ait mesajlaşma ekran görüntülerinin Altaylı'ya iletildiği; Altaylı'nın cep telefonunda bulunan bu görüntülerde Bölücek'in Şakir Şen adlı bir kişiyle New York'ta görüşme planı üzerinde konuştukları; Şakir Şen'in FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi/yöneticisi olduğunun değerlendirildiği; Şakir Şen'in 'kendileri çok ciddi grip olmuş, kabul edemedi maalesef. drlar kimseyle görüşmesine müsaade etmiyor' ifadesinden FETÖ elebaşı ile görüşme hakkında konuşulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

                NE DAVA AÇILDI NE AÇTI

                    Ancak, hakkında yazılan bütün iddialara karşı Bölücek'in açtığı bir dava haberine rastlanmıyor. Aynı şekilde, Bölücek hakkında da, FETÖ iltisakı iddiaları nedeniyle açılmış bir davaya ilişkin bilgi bulunmuyor. Bölücek dün Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, ülkücü bir aileden geldiği için Enver Altaylı'yı tanıdığını belirterek, "Enver Abi hiperaktiftir, beni günde 10 kez aramıştır. Çekincem olsa kendi telefonumu kullanmazdım. Suç teşkil edecek durum değil" dedi.

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                    Haberler Güncel CHP'nin 14. katı gizemini koruyor... Kemal Kılıçdaroğlu'na emirler buradan mı iletiliyor?
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