CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu niçin "helalleşme" tiyatrosu oynuyor: Belli ki Millet İttifakı'nın oyları yetmiyor...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği olan yüzde 50 artı 1 konusuna ilişkin "50 artı 1 bu sistemin sigortasıdır. 50 artı 1'den vazgeçildiği anda bu sistemden vazgeçilmiş demektir." değerlendirmesinde bulundu.
"50+1 SİSTEMİN SİGORTASIDIR"
Destici, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği olan yüzde 50 artı 1'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ana unsuru ve mihenk taşı olduğunu söyledi.
50 artı 1'in milletin yarısından bir fazlasının tercihiyle seçilmeyi, güçlü bir cumhurbaşkanı ve istikrarlı bir yönetimi ifade ettiğini kaydeden Destici, "Kim seçilirse seçilsin, 50'nin altında oy alarak seçilen bir cumhurbaşkanı orada rahat oturamaz, istikrarlı bir şekilde yönetim yapamaz. Bunun için 50 artı 1'in başkanlık sistemlerinde korunması şart." ifadelerini kullandı.