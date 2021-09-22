CHP'li Mehmet Sevigen'den CHP'ye hodri meydan: Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Ünal Çeviköz ve Ekrem İmamoğlu...

Belediye başkanı ile görüşmesi gayet normal. Ona bir şey demiyorum. Ama Yunanistan Başbakanı ile ne görüştü? Daha önceden programda var mıydı? Bunu ben merak ediyorum. Birisi Barzani ile görüşmeye gidiyor, birisi de Yunanistan'a gidiyor. Tüm bunlara ses çıkmıyor. Anlamadığım çok şey var.

"İNANIN BUNUN ALTINDA ÇOK ŞEY VAR"

Yurtdışında Yunanistan ile Mavi Vatan'ı konuşurken, kıta sahanlığını konuşurken, karşılıklı NAVTEX'lerin kriz olduğu dönemde Cumhurbaşkanı yurtdışındayken Ünal Çeviköz'ün böyle bir açıklama yapması hayra alamet değil. Bunun zamanı mı şimdi? İnanın bunun altında çok şey var. Bu zamanlama manidar değil mi? Umarım Kemal Bey'le karşı karşıya geliriz, ben gelemezsem gazeteciler sorsunlar; Çeviköz'ün açıklamalarının altında ne yatıyor? Ne elde etmeye çalışıyorsunuz?