CHP'li Mehmet Sevigen'den CHP'ye hodri meydan: Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Ünal Çeviköz ve Ekrem İmamoğlu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP'li Mehmet Sevigen CHP'ye hodri meydan dedi.
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına değerlendirmelerde bulunan Sevigen, CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın Barzani ile görüşmesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan'da Miçotakis ile görüşmesi CHP'li Ünal Çeviköz'ün "Mavi Vatan yayılmacılıktır" şeklindeki skandal ifadelerinin zamanlamasına dikkat çekti.
Sevigen "Genel Başkan eleştirilemez mi? Diktatör diyor ya sürekli, diktatör Kemal Bey'in kendisi." ifadelerini kullandı.
Sevigen'in açıklamaları şu şekilde:
" İMAMOĞLU YUNANİSTAN BAŞBAKANI İLE NE GÖRÜŞTÜ?"
"Ekrem Bey, iade-i ziyaret yaptım diye düşünüyor. Eğer programda değişiklik olmazsa, benim bildiğim Amerika'da Yunanistan Başbakanı ile Tayyip Bey görüşecekti. Ama ondan önce Ekrem Bey Yunanistan Başbakanı ile ne görüştü?
Belediye başkanı ile görüşmesi gayet normal. Ona bir şey demiyorum. Ama Yunanistan Başbakanı ile ne görüştü? Daha önceden programda var mıydı? Bunu ben merak ediyorum. Birisi Barzani ile görüşmeye gidiyor, birisi de Yunanistan'a gidiyor. Tüm bunlara ses çıkmıyor. Anlamadığım çok şey var.
"İNANIN BUNUN ALTINDA ÇOK ŞEY VAR"
Yurtdışında Yunanistan ile Mavi Vatan'ı konuşurken, kıta sahanlığını konuşurken, karşılıklı NAVTEX'lerin kriz olduğu dönemde Cumhurbaşkanı yurtdışındayken Ünal Çeviköz'ün böyle bir açıklama yapması hayra alamet değil. Bunun zamanı mı şimdi? İnanın bunun altında çok şey var. Bu zamanlama manidar değil mi? Umarım Kemal Bey'le karşı karşıya geliriz, ben gelemezsem gazeteciler sorsunlar; Çeviköz'ün açıklamalarının altında ne yatıyor? Ne elde etmeye çalışıyorsunuz?