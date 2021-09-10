CHP'den ihraç edilmek istenen Mehmet Sevigen: Bayrağımıza Erbil’deki görüşmede yer verilmemesi büyük bir rezalettir

Daha önce Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık verdiği röportaj nedeniyle CHP'den ihracı istenen Mehmet Sevigen, bir kez daha Kalçık'a konuştu. Sevigen partisinin Barzani ile yaptığı görüşmeyle ilgili bomba sözler söyledi.

"Önümüzdeki günlerde Disiplin Kurulu'na tarihi bir savunma yapacağım" diyen Sevigen, sözlerine şöyle devam etti:

"BENİM İHRACIMI CHP'NİN ÜST YÖNETİMİ İSTİYOR"

"Disiplin Kurulu'ndaki genç arkadaşlarımın yüzüne bakarak 'Kimseye maşa olmayın' diyeceğim. Çünkü biliyorum benim ihracımı CHP'nin üst yönetimi istiyor. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hareket ettikleri için kuruldaki arkadaşlara kızmıyorum bile. CHP üst yönetimi ne tüzük tanıyor ne de siyasi etik barındırıyor. Beni ihraç etmek kolay değil. CHP'nin ikinci dönemindeki kurucularındanım. Kimse beni kolay lokma sanmasın. İkinci defa ihracım isteniyor, ilkinde başaramadılar, yine başaramayacaklar."