HDP’li Garo Paylan ile fotoğraf çektirdikten 5 ay sonra PKK’ya katıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iş birliği yapmaktan çekinmediği, ekibinin ise açık açık 'terör örgütü değil' dediği HDP hakkında yeni bir skandal daha ortaya çıktı.
Son dakika haberi: Çocukları ve yakınları HDP tarafından kandırılıp terör örgütü PKK'ya gönderilen 246 ailenin evlat nöbeti 820'nci gününe girdi. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme 3 Eylül 2019'da katılan Zekiye Bozdağ'ın da bekleyişi sürüyor. Kardeşi Süleyman Çetinkaya'dan 30 Ağustos 2019'dan bu yana haber alamadığını söyleyen Bozdağ, önemli aöıklamalada bulundu.
"TANIMIYORUZ DEDİLER
Lise son sınıfta okuyan kardeşinin HDP'nin gençlik yapılanmasına götürüldüğünü anlatan Bozdağ, bu kapsamda yasadışı eylemlere katıldığını belirtti. Bozdağ, "Kardeşimi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda kandırıp dağa götürdüler. Kaybolduktan sonra babam HDP binasına gidip sorduğunda 'Tanımıyoruz, bilmiyoruz' demişler" şeklinde konuştu.