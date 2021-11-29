HDP’li Garo Paylan ile fotoğraf çektirdikten 5 ay sonra PKK’ya katıldı!

"MERAK ETMEYİN, SURİYE'DEYİM"

Süleyman Çetinkaya'nın yolunu gözleyen ablası, şunları söyledi:

"Benim kardeşimi HDP'ller kandırdı. Ona PKK'yı anlatan kitaplar vermişler. Kaybolduktan 15 gün sonra arayıp 'Beni merak etmeyin, Suriye'deyim' dedi. O gün bugündür sağ mı, ölü mü bilmiyoruz. Bir de Van'da teslim olan bir terörist kardeşimi teşhis etmiş. Suriye'de olduğunu söylemiş. HDP kardeşimi geri getirsin."

"KARDEŞİM ŞEHİT TORUNU"

Evlat nöbetine katılınca HDP'lilerin komşularını ailesine karşı kışkırttığını anlatan Zekiye Bozdağ, "Anneme babama 'Boşu boşuna ortalığı ayağa kaldırdınız. Partiyi kötülediniz. Zekiye yüzünden herkes HDP'ye gidiyor' diye baskı kurdular. Bizim dedemiz Mehmet Polat korucuydu. PKK onu şehit etti. Şehit torunu olan kardeşimi kandırıp PKK'ya götürdüler. HDP kapatılsın. Yeni parti kurması da engellensin. Çocukları kandırmalarına imkan verilmesin" dedi.