CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulunca partisinden ihraç edildi.

Alınan bilgiye göre, CHP YDK Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplandı.

Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edildi

Gündemdeki maddeleri görüşen YDK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" açıklamalarını eleştiren ve tepki gösteren Sevigen'in oy birliğiyle partiden ihracına karar verdi.

Kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle "uyarı cezası" istemiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararların ise 2022 yılının ocak ayında yapılacak toplantıda verilmesi bekleniyor.

MEHMET SEVİGEN KİMDİR?

Mehmet Sevigen, 4 Temmuz 1954'te Malatya Arapkir'de doğdu. Babasının adı Mevlüt, annesinin adı Fatma'dır.

İş Adamı; Vefa Lisesi'ni bitirdi.

Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.



19, 20 ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 52. Hükümet'te Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 22. Dönem'de Küba Dostluk Grubu Üyesi ve 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Sevigen, evli ve 2 çocuk babasıdır.