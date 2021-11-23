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    • 23.11.2021 22:35
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    • 23.11.2021 22:42
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    CHP ve FETÖ el ele! Mehmet Bekaroğlu'ndan terör örgütüne 'iktidarı gönderme' vaadi

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) haber sitesi olan Kronos'a skandal açıklamalarda bulundu. Bekaroğlu, FETÖ yayınında iktidarı gönderme vaadinde bulunarak "Bu iktidarı demokratik sabırla kazasız belasız göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

    CHP ve FETÖ el ele!

    CHP'li Mehmet Bekaroğlu, FETÖ'nün haber sitesinin canlı yayınına konuk oldu.

    Burada, erken seçimi gündeme getirme, Millet İttifakı, parlamenter sistem konuları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına ilişkin açıklamalarda bulunan Bekaroğlu, iktidarı gönderme vaadinde bulundu.


    Fotoğrafta: FETÖ'nün yayınına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu



    "KAZASIZ BELASIZ GÖNDERECEĞİZ"
    Bekaroğlu, konuşmasında, "Bu iktidarı demokratik sabırla kazasız belasız göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel CHP ve FETÖ el ele! Mehmet Bekaroğlu'ndan terör örgütüne 'iktidarı gönderme' vaadi
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