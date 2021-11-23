CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına PKK'lı Mustafa Karasu'dan şartlı kabul!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmaya neden olan helalleşme çağrısının kim ve hangi grupları kapsadığını açıklarken "Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz." ifadesini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını değerlendirdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZERKLİK TALEBİ
"Kılıçdaroğlu iyi bir konuya değindi bir helalleşme olmalı." diyen terörist başı, "Helalleşme olacaksa Kürdün öz yönetimi tanınacak. Özerkliği tanınacak." ifadelerini kullandı.