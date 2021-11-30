Gaziantep'te babadan bebeğe kan donduran işkence! Gaziantep Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi

Son dakika haberi... Gaziantep'te çekilen bir video, izleyenlerin kanını dondurdu. Şahinbey ilçesinde bir evde kaydedilen görüntülerde, bir babanın kucağındaki 3 aylık bebeğine acımasızca vurduğu görülüyor.
BEBEK AĞLADIKÇA VURMAYA DEVAM ETTİ
Videoda, bebeğin sürekli ağladığı ve adamın art arda vurduğu anlar yer alıyor. Kan donduran o anlar, anne olduğu iddia edilen kadının odaya girmesiyle son buluyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.