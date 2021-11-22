CHP ile HDP arasında Tanju Özcan çatlağı! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: "CHP gerçekten helalleşmek istiyorsa Tanju Özcan'ı ihraç etmelidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' çıkışı ile gündemde. Birçok kesimden Kılıçdaroğlu'nun hellalleşme çıkışına tepkiler peş peşe geliyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, CHP Genel Başkanı'nın 'helalleşme' çıkışına değindi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan üzerinden göndermede bulundu.
GERGERLİOĞLU: HELALLEŞMEK İSTİYORSAN PARTİDEN İHRAÇ ET
Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Gergerlioğlu, "Irkçılık, ayrımcılık suçtur. Utanç verici haldir! CHP helalleşmek istiyorsa, ırkçılık yapan birisini de partisinden ihraç ederek insan hakları savunucuları ile de helalleşsin." sözleri ile Tanju Özcan'ın partiden gönderilmesi gerektiğini savundu.