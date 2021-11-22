CHP ile HDP arasında Tanju Özcan çatlağı! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: "CHP gerçekten helalleşmek istiyorsa Tanju Özcan'ı ihraç etmelidir"

KILIÇDAROĞLU 'HELALLEŞME' ÇIKIŞI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 'Helalleşme' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Helalleşme yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek demektir. Bunu yarası olan topluluklarla yapacağız" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.