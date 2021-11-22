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    • 22.11.2021 16:54
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    • 22.11.2021 17:01
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    CHP ile HDP arasında Tanju Özcan çatlağı! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: "CHP gerçekten helalleşmek istiyorsa Tanju Özcan'ı ihraç etmelidir"

    CHP ile HDP arasındaki ittifakın arasına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan girdi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "CHP gerçekten helalleşmek istiyorsa ırkçılık yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ihraç etmelidir" ifadelerini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' çıkışı ile gündemde. Birçok kesimden Kılıçdaroğlu'nun hellalleşme çıkışına tepkiler peş peşe geliyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, CHP Genel Başkanı'nın 'helalleşme' çıkışına değindi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan üzerinden göndermede bulundu.

    GERGERLİOĞLU: HELALLEŞMEK İSTİYORSAN PARTİDEN İHRAÇ ET
    Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

    Gergerlioğlu, "Irkçılık, ayrımcılık suçtur. Utanç verici haldir! CHP helalleşmek istiyorsa, ırkçılık yapan birisini de partisinden ihraç ederek insan hakları savunucuları ile de helalleşsin." sözleri ile Tanju Özcan'ın partiden gönderilmesi gerektiğini savundu.

        ŞİMDİ GÖZLER CHP'DEN GELECEK YANITTA
        İttifak ortağı HDP'nin çıkışı sonrası gözler CHP'ye çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun veya A Takımının Gergerlioğlu'na vereceği yanıt merakla bekleniyor.

        KILIÇDAROĞLU 'HELALLEŞME' ÇIKIŞI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
        Kılıçdaroğlu, 'Helalleşme' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Helalleşme yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek demektir. Bunu yarası olan topluluklarla yapacağız" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Güncel CHP ile HDP arasında Tanju Özcan çatlağı! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: "CHP gerçekten helalleşmek istiyorsa Tanju Özcan'ı ihraç etmelidir"
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