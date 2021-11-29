LGBT'li vatan haini Barbaros Şansal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümle tehdit etti! Sedef Kabaş gülümsedi...

Geçtiğimiz aylarda "Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" sözleriyle gündem olan fondaş gazeteci Sedef Kabaş, YouTube kanalındaki yayınına Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçundan yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan LGBT'li modacı Barbaros Şansal'ı konuk aldı.
Yalan terörünün önde gelen isimlerinden Sedef Kabaş ve KKTC'de yaşayan LGBT'li Şansal'ın iktidarı itibarsızlaştırmak için onlarca gerçek dışı bilgi ve tezviratın ardından sıra ölüm tehdidine geldi.
ÖNCE İKTİDARA "LİNCİ ALKIŞLIYOR" İFTİRASI
Gaza gelen Şansal, "Sosyal linci fiziksel linci alkışlayan bir hükümet stratejisiyle karşı karşıyayız" iddiasını ortaya attı.