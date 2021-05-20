İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" şeklinde ifadeler kullanması kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor.
Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Grup; Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
YALÇIN: "TEFRİKANIN TOPUKLUSU İLÇEDEN KOVULMUŞ"
Sabah'ın aktardığına göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.
Yalçın, "İP'liler fitne çıkarmak istedikleri Rize'de esnafı tekme tokat yumruklamış. Halk, Cumhurbaşkanı'na katil diyen Akşener'i 'istemiyoruz' diyerek haklı tepkilerini ortaya koyarak protesto etmişler. Tefrikanın topuklusu ilçeden kovulmuş" dedi.
Semih Yalçın, şunları söyledi:
"Ar damarının yırtıldığına artık şüphe bırakmayan Akşener, Cumhur İttifakının iki saygıdeğer liderine her fırsatta edep ve hayâ dışı bir pişkinlik ve aymazlıkla dil uzatmaya devam etmektedir."