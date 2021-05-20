"MHP'nin liderine ve siyaset arkadaşlarına kazık atan, onları satan, fitne ve fücurla camiamıza fesat tohumları eken bu müennes şimdi Cumhur İttifakı hakkında en ucuzundan en pespayesinden iftiralar üretmektedir."

"Kadirşinaslık ve hakşinaslık fukarası, vefa mahrumu bu nasipsiz hanım; MHP'den kovulduktan sonra yaşadıklarını hem çarpıtarak, hem saptırarak, hem de büyük bir nankörlük sergileyerek kamuoyuna yansıtmıştı."