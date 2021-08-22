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    • 22.08.2021 17:42
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    Sözcü, Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkındaki asılsız iddiayı kesinmiş gibi manşetine taşıdı! Kabaş fırsatı kaçırmadı

    Fondaş medyanın amiral gemisi Sözcü, "Cumhur İttifakı'nı nasıl kötülerim" çalışmalarında bu kez Kızılay Başkanı Dr Kerem Kınık'ı hedefe koydu. Başarılı bürokrata iftira atan sabıkası kabarık gazete, "Kızılay Başkanı 13 maaş alıyor" manşetiyle bugün okuyucularının karşısına çıktı. Yalan ve kara propagandalarıyla bilinen Sedef Kabaş da bu iftiraya destek verdi. Türk Kızılay Sözcü'yü yalanlayarak, Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'ın Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğretim üyesi olduğunu ve sadece buradan maaş aldığını açıkladı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    AA
    Sözcü ve Sedef Kabaş’ın yalanı

    Kızılay Genel Başkanı Kerem Dr. Kerem Kınık'ı asılsız ve delilsiz ithamlarla halkın gözünde yıpratarak Cumhur İttifakı'na zarar vereceğini düşünen fondaş Sözcü gazetesi, rutin itibar suikastlerine devam ediyor.

    GERÇEKLEŞMİŞ HABER DİLİNİ KULLANDI!

    CHP Milletvekili Atilla Sertel'i kaynak gösteren Sözcü, iddiaları kanıtlanmış gibi sundu. "Kızılay Başkanı 13 maaş alıyor" başlığıyla manşete taşınılan haberde CHP'li vekilin ithamlarının dışında ispatın olmaması dikkat çekti.

    CHP yandaşı TELE1 spikeri ve sözde gazeteci Sedef Kabaş Twitter hesabından, "Her afette milletten para toplamak için IBAN verip, 10 TL talep eden Kızılay'ın Başkanı KEREM KINIK, 13 yerden maaş alıyormuş! @Kizilay @AtillaSertell" ifadeleriyle hiçbir delili olmayan bu asılsız iftirayı paylaştı.

    "KİTLELERİ YÖNLENDİRMEK VE ETKİLEMEK İSTİYORSANIZ ORTAYA KOCAMAN BİR YALAN ATIN"

        Fondaş medya çalışanı Kabaş, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in taktiğini katıldığı bir programda, "Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın, ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret..." ifadeleriyle açıklamıştı.

        Kabaş'ın açıklamaları ortaya çıktığı dönemde kamuoyunda oldukça tepki görmüştü.

        KINIK: SÖZCÜ'NÜN KÖTÜ NİYETLİ BİR YALAN HABERİ İLE GÜNE BAŞLADIK

        Dr. Kınık Sözcü'nün iftirasına sosyal medya hesabından tepki videosu yayınlayarak, "Sahada afetlerle uğraşırken @gazetesozcu'nün kötü niyetli bir yalan haberi ile güne başladık. Artık bu, kavgada yumruk sayılmaz yaklaşımından bıktık usandık. Tek maaşım Üniversitemden aldığım öğretim üyesi maaşıdır. Hukuk yolu ile kişisel ve kurumsal haklarımızı koruyacağız" sözlerini kullandı.

        TÜRK KIZILAY KESKİN BİR DİLLE SÖZCÜ'YÜ YALANLADI: GAZETECİLİK İLKELERİYLE HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞDAŞMAMAKTADIR

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yer alan iddialarla ilgili açıklama yapma zorunluluğu olduğu belirtildi.

        TBMM'de bulunan bir siyasi parti mensubunun soru önergesi olarak öne sürdüğü iddiaların, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı, İstanbul ve Ankara Ticaret Odalarının kayıtlarının sorgulanmasıyla hazırlandığı anlaşılan soru önergesindeki bilgilerin, güncellikten uzak olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "12'si İstanbul 1'i ise Ankara Ticaret Odası'nda görülen kayıtlardaki şirketlerin bir kısmı yıllar önce kapatılmış bir kısmındaki kayıtlar da güncelliğini yitirmiştir. Diğer kayıtlar ise Kınık'ın Kızılay genel başkanı olması sebebiyle doğal olarak yönetim kurulu başkanlıklarını yürüttüğü, Türkiye Kızılay Derneğine gelir getirmek amacıyla oluşturulan Kızılay Yatırım AŞ'nin iştiraklerine ait bilgilerdir. Kınık, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğretim üyesidir ve sadece buradan maaş almaktadır. Kızılay Yatırım AŞ'nin iştiraklerinden doğan ve yasanın öngördüğü sınırların çok altında olan tahakkuklar ise yasal kesintilerin ardından süreç içerisinde yine insani yardıma döndürülmektedir. Kızılay gibi önemli bir kurumun genel başkanı adına ortaya atılan böyle bir iddiayı, Kızılayın ilgili birimlerinden de bilgi almadan kesin yargı içeren bir dille gazetenin manşetine taşımak, gazetecilik ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Buna ilişkin Kızılay ve Genel Başkan Kınık yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır."

        Açıklamada, Kınık'ın Türkiye Kızılay Derneğindeki başkanlık görevi nedeniyle hiçbir ücret almadığı, insani yardım kuruluşundaki bu görevini tamamen gönüllü yerine getirdiği bildirildi.

        "KİMLERİN LEHİNE OLDUĞUNUN YORUMUNU İSE MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

        Türk Kızılay ne zaman bir afetin ardından milletinin yarasını sarmaya koşsa gerçek dışı bir haber veya iddianın yeniden gündeme taşındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kızılayın milleti ile kurduğu bir buçuk asırlık bağ, koparılmaya çalışılmaktadır. Kızılaycılar aylardır önce Karadeniz seli, ardından orman yangınları, onun ardından yeniden Karadeniz seli olmak üzere tüm afetlerde gece gündüz özveriyle görev yapmaktadır. Bazıları aylardır evlerine bile uğrayamamıştır. Bu özveriyi görmeden, hatta görülmesini bile engellemeye çalışarak yürütülen bu karalama kampanyasının, ihtiyaç sahipleri lehine olmadığı çok açıktır. Kimlerin lehine olduğunun yorumunu ise milletimizin takdirine bırakıyoruz. Kızılayın tamamen kötü niyetle hazırlanmış bu haberle ilgili olarak tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını tekraren bildirir, hayırseverlerimize ise yaptıkları her hayrın bihakkın yerin ulaştığını bir kez daha hatırlatırız."

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