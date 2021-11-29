AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuçları hangi tarihte belli olacak? Ders geçme notu kaç? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sınavlarını 27-28 Kasım tarihlerinde koronavirüs önlemleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 Sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler sonuçlarda peki AÖF sonuçları ne zaman duyurulacak?