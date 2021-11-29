AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuçları hangi tarihte belli olacak? Ders geçme notu kaç? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sınavlarını 27-28 Kasım tarihlerinde koronavirüs önlemleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 Sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler sonuçlarda peki AÖF sonuçları ne zaman duyurulacak?
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz yayınlanmadı ve tarih verilmedi. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı da henüz erişime açılmadı.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti