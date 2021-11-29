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    • 29.11.2021 11:00
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    AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuçları hangi tarihte belli olacak? Ders geçme notu…

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde okuyan binlerce öğrenci AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. 27-28 Kasım tarihlerinde Covid-19 önlemleri alınarak gerçekleştirilen AÖF güz dönemi vize sınavlarının ardından gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi ve adayların erişimine açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuçları hangi tarihte belli olacak? AÖF puan hesaplama yapmak isteyenler ders geçme notunu da merak ediyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuçları hangi tarihte belli olacak? Ders geçme notu kaç? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sınavlarını 27-28 Kasım tarihlerinde koronavirüs önlemleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 Sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler sonuçlarda peki AÖF sonuçları ne zaman duyurulacak?

    AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz yayınlanmadı ve tarih verilmedi. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı da henüz erişime açılmadı.

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    84 – 100 AA 4,00 Geçti

    77 – 83 AB 3,70 Geçti

    71 – 76 BA 3,30 Geçti

    66 – 70 BB 3,00 Geçti

    61 – 65 BC 2,70 Geçti

        56 – 60 CB 2,30 Geçti

        50 – 55 CC 2,00 Geçti

        46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

        40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

        33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

        AÖF PUAN HESAPLAMA

        On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak
        belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

        Örnek vermek gerekirse:

        Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

        Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

        Toplam: 74'tür.

        Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.
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