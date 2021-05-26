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    • 26.05.2021 17:20
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    Başkan Erdoğan'ı 'ya benzeten 'den şimdi de hadsiz "darbeci" söylemi!

    Başkan Erdoğan'ı işgalci İsrail'in katil Başbakanı 'ya benzeterek tepkileri üzerine çeken İP Genel Başkanı , şimdi de "darbeci" göndermesinde bulundu. Akşener, 2017'de referandumla geçilen için "" benzetmesi yaptı.

    Genel Başkanı , partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan için "Netanyahu" benzetmesi yapan Akşener, skandallarına bir yenisini daha ekledi.



    KATİLDEN SONRA ŞİMDİ DE "DARBECİ" BENZETMESİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ile 'ni aynı kefeye koydu. Akşener, "Vesayetler gördük, muhrıtalar aldık, darbeler yaşadık. Sondan bir önceki 2016 yılında yaşadığımız FETÖ'cü teröristlerin hain darbe girişimiydi. Sonuncusu ise 2017 yılındaki referandumla geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu" dedi.

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    Akşener'den bir skandal açıklama daha
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'den şimdi de hadsiz "darbeci" söylemi!