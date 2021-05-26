İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan için "Netanyahu" benzetmesi yapan Akşener, skandallarına bir yenisini daha ekledi.







KATİLDEN SONRA ŞİMDİ DE "DARBECİ" BENZETMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişimi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni aynı kefeye koydu. Akşener, "Vesayetler gördük, muhrıtalar aldık, darbeler yaşadık. Sondan bir önceki 2016 yılında yaşadığımız FETÖ'cü teröristlerin hain darbe girişimiydi. Sonuncusu ise 2017 yılındaki referandumla geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu" dedi.

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