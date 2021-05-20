Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çirkin Binyamin Netanyahu benzetmesi nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
SKANDAL BENZETME
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. İşgalci İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara değinene Akşener, İsrail'i bırakıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
İSRAİL YERİNE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Akşener, çirkin bir benzetmede bulunarak Başkan Erdoğan'ı, İsrail'in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetti.