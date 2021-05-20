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    • 20.05.2021 13:04
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    ! Başkan Erdoğan'dan 'e 250 bin TL'lik dava

    haberine göre Başkan , Genel Başkanı 'e hakaret içeren sözleri nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çirkin Binyamin Netanyahu benzetmesi nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

    SKANDAL BENZETME
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. İşgalci İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara değinene Akşener, İsrail'i bırakıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

    İSRAİL YERİNE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
    Akşener, çirkin bir benzetmede bulunarak Başkan Erdoğan'ı, İsrail'in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetti.

        "İSRAİLLİ VERSİYONU" İFADESİNİ KULLANDI
        Akşener, "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.

        AK PARTİ'DEN TEPKİ YAĞDI
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in sözlerine çok sert tepki geldi.

        İşte Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamaları:

        AHLAK DIŞI BİR SAPMADIR
        "Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin "Filistin düşmanlarına destek veren" bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaskanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin.

        Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır.

        SİYASİ HAYATIMIZDAKİ EN BÜYÜK ÇİRKİNLİKLERDEN BİRİ
        İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir.

        Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescidi Aksa ve Kudüs'ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır. Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu'nun kara propagandasına destek olmaktır sadece."

            KURTULMUŞ: ŞİDDETLE KINIYORUZ
            AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, "Meral Akşener'i sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse "açık işbirliği - gizli ittifak" yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin." diyerek sert çıktı.

            ERSOY: ARSIZLIĞINDAN UTANDIM
            İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da Meral Akşener'e tepki gösterenlerden oldu. Twitter hesabından çarpıcı açıklamalarda bulunan Ersoy, "Bu dilden, bu üsluptan, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı'nı terörist,bebek katili Netanyahu ile aynı kefeye koyan bir siyasetçimizin varlığından, arsızlığından utandım.... Allah kimseyi siyasi hırsları uğruna bu kadar zelil duruma düşürmesin.." ifadelerine yer verdi.

            FAHRETTİN ALTUN: BU BENZETMEYİ YAPANLAR...
            İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in düzeysiz benzetmesine tepki gösteren isimlerden oldu. Altun yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık." açıklamalarında bulundu.

                KALIN: SİYASET DEĞİL AKIL VE VİCDAN TUTULMASIDIR
                İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetmesine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.
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