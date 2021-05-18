İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclis grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diyerek Başkan Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmişti. Siyaset dünyasından Akşener'in bu sözlerine çok sert yanıtlar gelmişti.

"AHLAK DIŞI BİR SAPMADIR"

İlk olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Akşener'e tepki göstermişti. Çelik, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sayın Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir. Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır" demişti.

HDP İLE İYİ PARTİ'NİN SÖYLEMİ AYNI



HDP ile İYİ Parti'nin söylemlerinin aynı olduğunu HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un meclis konuşmasındaki sözleri ortaya çıkardı. Özsoy, Netanyahu siyasi durumuyla AK Parti'nin 7 Haziran 2015 yılındaki genel seçimlerdeki tutumunu özleştirerek çirkin bir benzetme yaptı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, TBMM'deki konuşmasında İYİ Parti gibi bir söylem kullanarak, "Netanyahu'nun imdadına bir Gazze saldırısı daha bu şekilde yetişmiş oldu. Hem yolsuzluk davalarıyla boğuşan hem de seçim sonuçları kötü geçen hükümet kuramayan Netenyahu Gazze'ye saldırarak, Filistin'i tekrar kan gölünü çevirerek siyasi pozisyon tutmaya çalışıyor. Açıkçası ben buna bakarken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 Haziran sonrası sürecine biraz benzettim. Teşbihte hata olmaz derler" ifadelerini kullandı.