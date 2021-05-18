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    • 18.05.2021 22:56
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    'nin de Lideri gibi Başkan Erdoğan'ı siyonist Netanyahu ile bir tuttuğu ortaya çıktı

    Genel Başkanı "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın versiyonu" diyerek Başkan 'ı İsrail Başbakanı 'ya benzetmişti. ve İYİ Parti’nin Netanyahu söyleminin aynı olduğu HDP Milletvekili Hişyar Özsoy TBMM konuşmasıyla ortaya çıktı. Özsoy, Netanyahu’nun İsrail’deki siyasi durumuyla ’nin yılındaki genel seçimlerdeki tutumunu özleştirerek çirkin bir benzetme yaptı. İşte o konuşma...

    Akşener çirkin Netanyahu sloganını HDP'den çalmış

    Genel Başkanı , meclis grup toplantısında Başkan için "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diyerek Başkan Erdoğan'ı Başbakanı 'ya benzetmişti. Siyaset dünyasından Akşener'in bu sözlerine çok sert yanıtlar gelmişti.

    "AHLAK DIŞI BİR SAPMADIR"

    İlk olarak Sözcüsü Akşener'e tepki göstermişti. Çelik, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sayın Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir. Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır" demişti.

    HDP İLE İYİ PARTİ'NİN SÖYLEMİ AYNI

    ile İYİ Parti'nin söylemlerinin aynı olduğunu Milletvekili Hişyar Özsoy'un meclis konuşmasındaki sözleri ortaya çıkardı. Özsoy, Netanyahu siyasi durumuyla AK Parti'nin yılındaki genel seçimlerdeki tutumunu özleştirerek çirkin bir benzetme yaptı.

    HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, TBMM'deki konuşmasında İYİ Parti gibi bir söylem kullanarak, "Netanyahu'nun imdadına bir Gazze saldırısı daha bu şekilde yetişmiş oldu. Hem yolsuzluk davalarıyla boğuşan hem de seçim sonuçları kötü geçen hükümet kuramayan Netenyahu Gazze'ye saldırarak, Filistin'i tekrar kan gölünü çevirerek siyasi pozisyon tutmaya çalışıyor. Açıkçası ben buna bakarken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 Haziran sonrası sürecine biraz benzettim. Teşbihte hata olmaz derler" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel HDP'nin de İYİ Parti Lideri Meral Akşener gibi Başkan Erdoğan'ı siyonist Netanyahu ile bir tuttuğu ortaya çıktı