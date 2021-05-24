Rize İkizdere'ye taş ocağı bahane edilerek düzenlenen eylemlere destek vermek için giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle Rizelilerin tepkisiyle karşılaşmıştı.
Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, şunları söyledi:
"İYİ Parti aylık periyotlarda yükselen bir siyasi parti. Teveccüh artıyor. Teveccüh arttıkça bir yerlerden oy geliyor.
"SÖZLERİMİ ÇARPITTILAR"
Benim ne söylediğim belli. Netanyahu ile ilgili söylediğimi çarpıttılar. Çarpıtmanın Rize'deki boyutu iğrençti. 25-30 kişi durduğu yerden bağırdı. Bunlar bize caydırıcılık unsuru olamaz.
"KÜFREDEN HERKESİ MAHKEMEYE VERECEĞİZ"
Akşener, "Küfreden herkesi mahkemeye vereceğiz" ifadelerini kullandı.