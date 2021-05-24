



HDP İTTİFAK SORUSUNA HAKARET

Akşener'in ziyareti sırasında kendisine "hoşgeldiniz" diyen bir vatandaşla yaşadığı diyalog kamuoyundan çok sert tepki aldı.



Bir hanımefendi Millet İttifakı'nın ortağı HDP ile neden işbirliği yapıyorsunuz diye sorunca Akşener, soruyu soran vatandaşa "Bu nasıl bir iftiradır. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz be ayıp ayıp. Hadi orada hadi." diye karşılık verdi.