Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un köşe yazısı şöyle:



Dün herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Filistinli sivilleri ve çocukları katleden Netanyahu'ya benzeterek siyasetin sınırlarını zorlayan Meral Akşener'in ne yapmak istediğini, kime mesaj verdiğini tartışıyordu.

Beraberce yüksek sesle düşünelim...



Sizce Akşener, Millet İttifakı'ndaki ortağı HDP ile dayanışmak için mi, Demirtaş'ın veya "Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz" diyen Figen Yüksekdağ'ın ağzından duysak şaşırmayacağımız şeyler söylüyor?Zira bildiğiniz üzere son dönemde terör örgütüne yönelik operasyonlar ve Kandil'in üst düzey yöneticilerinden Sofi Nurettin'in öldürülmesi gibi gelişmeler üzerine PKK'lı çevreler de aynı söylemi kullanıyorlar...