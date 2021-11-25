AK Parti'den çok çarpıcı anket açıklaması! CHP İyi Parti ve HDP'yi şoka sokan sonuçlar çıktı

AK Parti Genel Merkezi'ndeki son anketi Kahramanmaraş Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir canlı yayında açıkladı. AK Parti'nin açık ara birinci parti olmayı sürdürdüğünü belirten Özdemir, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 50+1'in üzerinde güçlü ve güvenli bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Özdemir, en marjinal şirketlerin bile anket sonuçlarında sonucun değişmediğini, CHP'nin oyunun hiç artmadığını belirtti. Özdemir, CHP-HDP ilişkisine değindi, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden yaptığı, '7 ilde ortak miting' çağrısını hatırlattı. Özdemir, Kılıçdaroğlu, 'Talimatı yerine getiriyor." dedi.
"DEMİRTAŞ'IN TALİMATINI KILIÇDAROĞLU YERİNE GETİRİYOR"
Özdemir'in A Haber canlı yayınında yaptığı çarpıcı değerlendirmeler şöyle:
Mesele sadece ekonomi değil. Biden, Türkiye'de var olan unsurları harekete geçireceklerini söyledi. İktidarı alaşağı etmek için bir savaş yürütüyorlar. Türkiye sürekli bir küresel saldırı ile mücadele ediyor, bugün bunun adı ekonomik savaş. Bakın o unsurlardan biri, koronun da sözcülerinden Demirtaş, '7 bölgede halkı ayaklandırın' dedi. Kılıçdaroğlu hemen, 'Mersin'den başlıyoruz' dedi. Talimatı yere getirdi. Küresel operasyonun Türkiye'deki ayakları hemen devreye girdi. Türkiye ne zaman zora sokulmaya çalışsa bunlar hemen bir araya geliyor. Dün 10 milyar dolar bir yatırım ile Türkiye'ye gelindi. Ekim ayında cari ilk kez fazla verdi. Bunun vatandaşa yansımasını engellemek için koro hemen devreye girdi.
"MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Cumhurbaşkanımız güzel bir sözle ifade eder bunları, 'Tencere, tava hep aynı hava.' der. Şimdi başladılar. İhracata dayalı bir üretim modeli kurduk. Bu iyi sonuçlar veriyor. Bu sonuç 2023'te hayata geçtiğinde bu ülkeyi bir daha kimse durduramayacak, bunun farkındalar. Ellerindeki enstürmanların tamamı ile harekete geçtiler. Medyası olan medyası ile, parasal gücü olan parası ile, siyasal gücü olan siyaset ile, yurt dışındakiler ise algı operasyonu ile ülkenin geldiği güçlü yapıyı vatandaşa yansımadan manipüle etmeye çalışıyorlar.
"KORONAVİRÜS SALGINININ VATANDAŞA OLUMSUZ YANSIMALARI OLDU, EN AZA İNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"