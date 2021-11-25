AK Parti'den çok çarpıcı anket açıklaması! CHP İyi Parti ve HDP'yi şoka sokan sonuçlar çıktı

Biz kurduğumuz ekonomik sistem ile 2020 yılında Çin ile birlikte büyüme gösteren bir ülkeyiz. Koronanın vatandaşımıza bazı olumsuz yansımaları oldu. Bu yansımaları en aza indirmeye çalışıyoruz. Fiyatlarda artışlar oldu, gıda fiyatlarını manipüle edenler oldu. 5 zincir markete ceza kesildi, vatandaşımzıın alım gücünü olumsuz etkiledikleri için.

"CHP SEÇİM BEYANNAMESİNDEN 2011 YILINDAN İTİBAREN TERÖRLE MÜCADELE MADDESİNİ KALDIRDI"