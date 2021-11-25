Kriz çığırtkanlarına karşı tüm Türkiye tek yürek oldu: 1 milyonu aştı!





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz,

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Paradan para kazanan baronlar, devletin iflas etmesinden medet uman satılıklar, hödükler, namertler galip gelemeyecek.



MHP MYK Üyesi Muhammed Köse: Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu batan batmayacaktır. (M. Akif Ersoy)



AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: Tam bağımsızlık uğuruna verilen mücadelenin bir sonucu olduğunu biliyoruz ve buna rağmen ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz.



AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı: Siz de, içerideki şubeleriniz de iyi bilin, vazgeçmeyeceğiz. Sizin gibi müstemlekelere rağmen vazgeçmeyeceğiz.