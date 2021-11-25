Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Kadına yönelik şiddet insan hakkı ihlali

Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle paylaşımda bulundu. Bakan Gül, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayarak, "Şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak insanlık borcudur. Sadece şiddete değil, şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışa, her reflekse de en güçlü şekilde birlikte 'dur' diyelim" dedi.

BAKAN YANIK: KADINA YÖNELİK ŞİDDET, İNSAN HAKKI İHLALİDİR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Aile birliğini zedeleyip, anne ve çocuk sağlığını bozan, son derece önemli bir toplumsal sorundur. Gerekçesi ne olursa olsun, asla meşrulaştırılamaz" dedi.



Bakan Yanık, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle video mesaj paylaştı. Yanık, kadına yönelik şiddetin, tüm dünyada çözülmesi gereken önemli toplumsal sorun olduğunu belirterek, "Dünyanın her yerinde, her yaştan, her gelir düzeyinden veya eğitim durumundan kadınlar gerek yüz yüze gerekse sanal ortamda şiddete maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddet, şiddet türleri arasında farklı dinamikleri olan özel olarak eğilmemiz gereken bir alan. Şiddeti tanımlamak çözüm üretmenin de birinci şartı. Bu sebeple kadına yönelik şiddetin adını koymalı ve sebeplerini tartışmalıyız" dedi.



'ŞİDDET ÖZEL ALANA AİT MESELE DEĞİL'

Dünya Sağlık Örgütü'nün hesaplamalarına göre, her 3 kadından 1'inin, hayatı boyunca en az 1 kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını hatırlatan Yanık "Dolayısıyla kadına yönelik şiddetin 'özel alana ait bir mesele' olduğu düşünülmemelidir. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Aile birliğini zedeleyip, anne ve çocuk sağlığını bozan, son derece önemli bir toplumsal sorundur. Gerekçesi ne olursa olsun, asla meşrulaştırılamaz" dedi.



Kadın ve erkeğin yaratılışta eşit olduğunu, devredilemez ve vazgeçilemez temel hakları olduğunu belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Bu haklar devlet olarak bizlere emanettir. Biz de attığımız her adımda bu emanete sahip çıkarak, insanın sahip olduğu değerleri zedeleyen tüm davranışların karşısında duruyoruz ve duracağız. İnanıyorum ki şiddetle mücadeleyi; rolü, fikri ve sorumluluğu olan tüm tarafların katkılarıyla birlikte çözeceğiz. Şiddetsiz bir toplum inşası yolunda üzerimize düşen görevi yapmaya kararlıyız."