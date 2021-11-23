Döviz kuru bahane ülkeyi karıştırmak şahane! Gezici tayfa tencere tavasıyla sokağa döküldü! İşte Türkiye'ye operasyonun kanıtı!

"DÜNYANIN MİHVERİNDE OLAN BİR ÜLKE İÇİN MÜCADELE BİTMEZ"

"Bir operasyonun gölgesiyle "ülkeyi karanlık sardı" diyenlere seherimizin aydınlığı ile cevap vereceğiz..." diyen Kabaktepe sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez. Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder. Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı. Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır."