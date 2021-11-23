Döviz kuru bahane ülkeyi karıştırmak şahane! Gezici tayfa tencere tavasıyla sokağa döküldü! İşte Türkiye'ye operasyonun kanıtı!

Türkiye yeni günde döviz kurundaki hareketlenmelerle uyandı. Günü, 11.25'ten açan dolar, yeni günde rekor kırarak 13.54 seviyesini gördü.
Piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kur seviyesi taahhüdünün olmadığı belirtilirken döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının görüldüğü vurgulandı. Vatandaşlar olası kayıplara karşı uyarıldı.
GEZİCİ TAYFA TENCERE TAVASIYLA YİNE SOKAKTA
TİP, TKP gibi terör ile bağlantıları olan partiler döviz kurundaki oynaklığı fırsat bilip halkı sokağa çağırdı.