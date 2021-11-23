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    • Ekonomi
    • 23.11.2021 20:09
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    • 23.11.2021 20:25
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    Döviz kuru bahane ülkeyi karıştırmak şahane! Gezici tayfa tencere tavasıyla sokağa döküldü! İşte Türkiye'ye operasyonun kanıtı!

    Döviz kurunu bahane eden Türkiye düşmanı Gezici tayfa, tencere tava ile Ankara’da eylem yapmaya başladı. Galeyana gelinmemesi gerektiğini söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, oynanan oyuna dikkat çekerek "Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır. Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez." diye konuştu.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Türkiye yeni günde döviz kurundaki hareketlenmelerle uyandı. Günü, 11.25'ten açan dolar, yeni günde rekor kırarak 13.54 seviyesini gördü.

    Piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kur seviyesi taahhüdünün olmadığı belirtilirken döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının görüldüğü vurgulandı. Vatandaşlar olası kayıplara karşı uyarıldı.

    GEZİCİ TAYFA TENCERE TAVASIYLA YİNE SOKAKTA
    TİP, TKP gibi terör ile bağlantıları olan partiler döviz kurundaki oynaklığı fırsat bilip halkı sokağa çağırdı.

        Türkiye ekonomisinde iyileşen ve gelişen tablo son dönemde yaşanan spekülatif kur ataklarıyla köreltilmek istendiği gözler önüne serilirken Gezici tayfa durumu fırsat bilip sokağa döküldü.

        POLİSTEN MÜDAHALE
        Ankara'da ve İstanbul Karaköy'de sokağa çıkan gezici tayfaya polis müdahale etti.

        AMAÇLARI TÜRKİYE EKONOMİSİ DEĞİL ERDOĞAN!
        Türkiye ekonomisinin battığını iddia eden Gezici tayfanın asıl amacının ekonomi falan olmadığı ortaya çıktı. Türkiye'ye operasyonu devreye sokan odaklar "Erdoğan giderse dolar düşer" algısı yapmaya başladı.

            "DAHA ÖNCE DENENEN VE BAŞARILI OLMAYAN OPERASYONLAR"
            Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır." diye konuştu.

            "PANİK HAVASI, TEŞEBBÜSTEN ÖTEYE GEÇEMEYECEK"
            Türkiye'ye yön vermenin tek yolunun sandık olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir. Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek." ifadelerini kullandı.

            "DÜNYANIN MİHVERİNDE OLAN BİR ÜLKE İÇİN MÜCADELE BİTMEZ"
            "Bir operasyonun gölgesiyle "ülkeyi karanlık sardı" diyenlere seherimizin aydınlığı ile cevap vereceğiz..." diyen Kabaktepe sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

            "Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez. Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder. Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı. Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır."

                SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
                Türkiye'nin ekonomideki yeni yol haritasından rahatsız olanların devreye soktuğu operasyona sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar "Faiz düşünce bankadan kredi çekip dolar alanlar bugün dolar yükseldi diye hükümet istifa diyor... Sizin gibi çapsızlara karşı ben Recep Tayyip Erdoğan'a GÜVENİYORUM" derken bazı kullanıcılar ise "Biz, ülkemize operasyon çekiliyor deyince inanmıyor ama Erdoğan giderse dolar düşer diye tweetler atıyor. Hepiniz ne olduğunu biliyorsunuz" ifadeleriyle oyunu gözler önüne serdi.

                İşte o tepkilerden bazıları:
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                Haberler Ekonomi Döviz kuru bahane ülkeyi karıştırmak şahane! Gezici tayfa tencere tavasıyla sokağa döküldü! İşte Türkiye'ye operasyonun kanıtı!
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